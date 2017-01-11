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«Твоё имя» — самое кассовое аниме в истории Новые сериалы 9–15 января GSC Game World рассказала о реакции Steam на «налог на Google» «Человек в высоком замке» получил третий сезон и нового шоураннера Премьера четвёртого сезона «Шерлока» установила рекорд дня
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«Твоё имя» — самое кассовое аниме в истории

Давно мы не рассказывали об успехах аниме «Твоё имя» в мировом прокате — больше месяца. Меж тем, в его кассовой судьбе произошло несколько важных событий, о которых просто грех не упомянуть, пробежавшись по каждой стране, жителям которой уже посчастливилось ознакомиться с этим блокбастером.

Япония

У себя на родине «Твоё имя» порвало в клочья рекорд «Унесённых призраками» по сборам за 20-й уик-энд, заработав ¥ 242 619 600 (примерно $ 2,1 млн). Это на 56% больше, чем в своё время смогло собрать самое кассовое аниме Хаяо Миядзаки, что о многом говорит.

Вообще, с приближением новогодних праздников «Твоё имя» обрело новые силы и демонстрировало просто чудеса выносливости. 15-й и 16-й уик-энды аниме встретило с ростом сборов — сначала на 16%, а потом на 15%. Однако на 17-е выходные пришёлся одновременный выход «Изгоя-один», третьей полнометражки «Мистических часов» и японской картины «Завтра я встречаюсь со вчерашней тобой» (не говоря уже о по-прежнему неплохо работающих «Фантастических тварях»), поэтому «Твоё имя» обвалилось на 40% и опустилось сразу на шестое место в таблице бокс-офиса.

Но последним посмеялся всё-таки Макото Синкай. Уже 18-й уик-энд его детище встретило с ростом в 10% (и это несмотря на появление новой «Обители зла»), в новогодний 19-й втопило ещё на 20%, а юбилейные 20-е выходные отметило прибавкой в 5%, чуть было не поднявшись на второе место! Добавьте к этому потрясающую работу в рабочие дни (прирост по сравнению с предыдущей неделей иногда достигал 50-60%, а в один прекрасный день даже была занята первая строчка), и получите полное представление, на что способно «Твоё имя».

Сейчас в копилке этого аниме звенит ¥ 22,92 млрд, то бишь где-то $ 218,3 млн (по информации на понедельник включительно). Это четвёртый результат в йенах (впереди «Унесённые призраками» с ¥ 30,8 млрд, «Титаник» с ¥ 26,2 млрд и «Холодное сердце» с ¥ 24,48 млрд) и третий — в долларах (впереди «Холодное сердце» с $ 249,6 млн и «Унесённые призраками» с $ 249 млн). Очень высоко забралось «Твоё имя» и по числу зрителей — их у аниме целых 17 685 352. Впереди — лишь «Унесённые призраками» (23,5 млн), «Холодное сердец» (20,03 млн) и «Олимпиада в Токио» (19,5 млн).

Буквально через пару дней «Твоё имя» должно стартовать в IMAX-кинотеатрах. Это событие либо ещё сильнее увеличит сборы мультфильма, либо как минимум ослабит неизбежное (в нормальной ситуации) падение после новогодних праздников. Собственно говоря, за попадание в тройку самых кассовых релизов можно уже на волноваться. Более того — тут и там слышны осторожные разговоры о том, что при успешном прокате в IMAX компания Toho сделает всё возможное, чтобы замахнуться на абсолютный рекорд «Унесённых призраками».

Южная Корея

В этой стране «Твоё имя» тоже наделало и ещё наделает шуму. Стартовав в среду вместо пятницы, картина Макото Синкая заработала $ 5,9 млн за уик-энд и $ 8,1 млн за пять дней. А затем, показав очень маленькое падение в понедельник и совсем уж мизерное — во вторник, довело свою кассу до $ 10,1 млн.

Такой мощный старт, разумеется, напрочь затмевает все предыдущие японские релизы, которые в Южной Корее не очень-то любят — фактически, вплоть до 90-х кино из Японии в этой стране вообще не показывали. Отношения между государствами в XX веке всегда оставляли желать лучшего, а буквально несколько дней назад Япония даже отозвала из Пусана своего посла в ответ на установку возле её посольства некими активистами памятника женщинам — жертвам сексуального рабства времён Второй мировой.

Политические распри, впрочем, не помешали корейцам насладиться «Твоим именем», что лишний раз подтверждает тезис о превалировании искусства над политикой. Аниме было показано на фестивале в Пусане ещё в прошлом году и было очень тепло принято критикой. Узнав об этом, Макото Синкай так расчувствовался, что пообещал ещё раз приехать в Корею, если его работу посмотрит 3 миллиона человек. Спустя всего неделю проката количество зрителей достигло уже 1 487 788, так что режиссёру пора бронировать билеты.

Сейчас самыми кассовыми японскими релизами в Южной Корее считаются «Ходячий замок Хаула» ($ 17,6 млн) и «Унесённые призраками» ($ 11,3 млн). С обоими «Твоё имя» разберётся в ближайшие дни и нацелится на финальную кассу в районе 30-40 миллионов долларов.

Китай

В Поднебесной совсем уж долгого проката, увы, не получилось — после мощного старта «Твоё имя» быстро сдало позиции. В этом ему очень помогли местные блокбастеры, которые выходили буквально один за другим. Тут вам и «Великая стена» Чжана Имоу с Мэттом Дэймоном (уже больше $ 160 млн), и «Железнодорожные тигры» с Джеки Чаном ($ 89 млн), и «Увидимся завтра» ($ 68 млн), и «Некоторые любят погорячее» ($ 57 млн).

Тем не менее, по самым последним данным «Твоё имя» заработало как минимум 588 млн юаней, то бишь примерно $ 85 млн. Это не только самый кассовый японский релиз, это ещё и самый кассовый рисованный мультфильм после «Большой рыбы и Бегонии».

Более того — до рекорда компьютерного мультфильма «Останься со мной, Дораэмон» ($ 86,9 млн) осталось совсем немного, и с учётом продления проката «Твоего имени» в Китае примерно на месяц (спасибо хорошей работе в будни) он тоже наверняка падёт. А если считать в юанях (529 млн), то давно уже пал.

Другие страны

На остальных территориях ситуация тоже очень достойная. Так, в Таиланде «Твоё имя» заработало $ 1,22 млн, а в Тайване — $ 6,25 млн, став в обеих странах самым кассовым японским релизом. Гонконг принёс мультфильму $ 3,96 млн, и это второй результат среди картин из Страны восходящего солнца.

Собственно, список стран, в которых «Твоё имя» уже вышло и может предъявить хоть какие-то цифры, выглядит так:

  1. Япония — $ 218 300 000
  2. Китай — $ 84 941 456
  3. Южная Корея — $ 10 100 441
  4. Тайвань — $ 6 250 000
  5. Гонконг — $ 3 961 279
  6. Таиланд — $ 1 222 693
  7. Австралия — $ 771 945
  8. Франция — $ 738 860
  9. Великобритания — $ 466 772
  10. Новая Зеландия — $ 95 278

Просуммировав, получим примерно $ 327 млн. Это значит, что «Твоё имя» не только стало самым кассовым аниме в мире, обогнав «Унесённых призраками» ($ 275 млн), но и заняло третью строчку в списке самых кассовых фильмов, сделанных не в США (впереди китайская «Русалка» с $ 553,8 млн и французское «1+1» с $ 426,6 млн).

Из Штатов информации о дате выхода «Твоего имени» пока не поступало. Видимо, прокатчик ждёт 24 января, когда будут объявлены претенденты на получение «Оскара». Если картина Макото Синкая окажется в числе номинантов, это сильно поможет сборам.

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