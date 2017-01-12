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Halo Wars 2 — трейлер теста сетевого режима Blitz

Одной из занятных особенностей игры Halo Wars 2 должен стать Blitz — сетевой режим, совмещающий жанр RTS с коллекционными карточными играми.

Опробовать новинку все желающие смогут уже 20 января, когда начнётся открытый бета-тест режима. В тесте будут участвовать все карты, с которыми игра стартует 21 февраля, но вот локация для тестирования отведена всего одна — Proving Grounds. Бои будут проходить в режимах 1 на 1, 2 на 2 или 3 на 3, а развлекать участников станут ежедневные и еженедельные испытания (тест продлится аж до 30 января). Ну а после выхода Halo Wars 2 все, кто заходил в бету, получат по набору карт, а сыгравшие хоть в одном её матче — по два.

 
 
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Видео Halo Wars 2 (PC, Xbox One)

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