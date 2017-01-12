 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Ноль кадров в секунду. Выпуск 142: Половина Мортен Тильдум снимет первый эпизод «Джека Райана» на Amazon Джим Стёрджесс и Агнесс Дейн сыграют в детективе от автора «Лютера» Новости аниме — лучшее за неделю С Новым годом! Итоговый дайджест «КГ-Портала»
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:
1

Роли исполняют: Анна Кендрик, Питер Динклэйдж и Том Хэнкс

Анну Кендрик («Идеальный голос», «Идеальный голос 2», «Идеальный голос 3») призывают сыграть Санта-Клауса в проекте студии Disney.

Сценарий написал Марк Лоуренс («Мисс Конгениальность»), он же назначен главным постановщиком.

Кино с рабочим названием «Николь» (Nicole) рассказывает о дочери Санты, которая вынуждена взять на себя семейный бизнес. Потому что папка хочет на пенсию, а старший брат наделал в штаны от страха накануне своего первого вылета под Рождество.

• • •
Питер Динклэйдж («Игра престолов», «Люди Икс: Дни минувшего будущего») только начал переговоры насчёт участия в фильмах про каких-то Мстителей.

Актёру предлагают неизвестную ключевую роль сразу в «Мстителях: Войне бесконечности» и «Мстителях 4»: фильмы всё равно снимают одним заходом.

Режиссируют оба проекта братья Руссо («Первый мститель: Другая война», «Первый мститель: Противостояние»). Сценарий написали Кристофер Маркус и Стивен Макфили. На протяжении всех съёмок будут использоваться камеры IMAX.

Про сюжет известно немногое — все Мстители, Стражи галактики и Капитан Марвел будут противостоять Таносу.

«Мстители: Война бесконечности» выходят 4 мая 2018 года.

• • •
Ещё одни выдающиеся уши Голливуда — актёр Том Хэнкс — получили от студии Disney предложение исполнить роль злодея в «Дамбо». Вот это и значит агрессивно заниматься производством. Вчера на главную роль пригласили Уилла Смита, а сегодня — Хэнкса.

Оригинальный мультфильм рассказывал воодушевляющую историю слонёнка с ну очень большими ушами. Окружающие животные постоянно издевались над Дамбо, но он им всем показал, когда научился летать.

Экранизация будет гибридной съёмкой компьютерных персонажей с живыми актёрами.

Снимает кино режиссёр Тим Бёртон.

1 Обсудить

Похожие материалы

 
Трейлер фильма «Идеальный голос»
 
Отпетая мошенница Ребел Уилсон
 
Потенциальные режиссёры нового «Человека-паука»

Тоже интересно

 
Питчинг Фонда кино (компании-лидеры) — обсуждение в прямом эфире
 
Бесконечная война с Татумом на продажу
 
«Джон Уик 2» — постер
 
Трейлер фильма «Навстречу шторму»
 
Лазер-шоу «Три дебила» — 101 (прямая трансляция)
 
Тизер трейлера фильма «Мир Юрского периода»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Инсайдер: Crackdown 3 ничего не угрожает, разработка движется вперед Фил Спенсер согласился с мнением фанатов о том, что развитие собственных игровых студий является критически важным Ni-Oh - сканы из свежего номера Famitsu раскрыли новых персонажей и битву при Сэкигахара Scalebound - Хидеки Камия и Platinum Games прокомментировали отмену своего масштабного ролевого проекта Продажи игр и консолей в Японии от Famitsu и Media Create на 8 января
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика