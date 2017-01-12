Роли исполняют: Анна Кендрик, Питер Динклэйдж и Том Хэнкс

Анну Кендрик («Идеальный голос», «Идеальный голос 2», «Идеальный голос 3») призывают сыграть Санта-Клауса в проекте студии Disney.

Сценарий написал Марк Лоуренс («Мисс Конгениальность»), он же назначен главным постановщиком.

Кино с рабочим названием «Николь» (Nicole) рассказывает о дочери Санты, которая вынуждена взять на себя семейный бизнес. Потому что папка хочет на пенсию, а старший брат наделал в штаны от страха накануне своего первого вылета под Рождество.

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Актёру предлагают неизвестную ключевую роль сразу в «Мстителях: Войне бесконечности» и «Мстителях 4»: фильмы всё равно снимают одним заходом.

Режиссируют оба проекта братья Руссо («Первый мститель: Другая война», «Первый мститель: Противостояние»). Сценарий написали Кристофер Маркус и Стивен Макфили. На протяжении всех съёмок будут использоваться камеры IMAX.

Про сюжет известно немногое — все Мстители, Стражи галактики и Капитан Марвел будут противостоять Таносу.

«Мстители: Война бесконечности» выходят 4 мая 2018 года.

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Ещё одни выдающиеся уши Голливуда — актёр— получили от студии Disney предложение исполнить роль злодея в «Дамбо» . Вот это и значит агрессивно заниматься производством. Вчера на главную роль пригласили Уилла Смита, а сегодня — Хэнкса.

Оригинальный мультфильм рассказывал воодушевляющую историю слонёнка с ну очень большими ушами. Окружающие животные постоянно издевались над Дамбо, но он им всем показал, когда научился летать.

Экранизация будет гибридной съёмкой компьютерных персонажей с живыми актёрами.

Снимает кино режиссёр Тим Бёртон.