Успехи и будущее Horizon: Zero Dawn

Иногда бывает так, что ни восхищение критиков, ни положительные отзывы обычных геймеров не спасают игру от финансового провала. С Horizon: Zero Dawn ничего подобного, к счастью, не произошло: Sony отрапортовала, что за пару недель их новинка разошлась тиражом в 2,6 миллиона копий. Это, конечно, не какая-то революция: Uncharted 4: A Thief’s End хватило недели, чтобы перевалить за 2,7 миллиона. Но для нового эксклюзивного ip на PS4 это вполне себе достижение.

Авторы же не останавливаются на достигнутом и уже «работают над расширением истории». Что именно значит эта фраза пока не уточняется, но, скорее всего, речь идёт о сюжетно-ориентированном DLC.