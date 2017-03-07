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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джейсону Айзексу доверили космолёт в сериале «Звёздный путь: Дискавери»

Сериал «Звёздный путь: Дискавери» от CBS All Access, передвинувший дату премьеры на конец лета/начало осени этого года, пополнил свой кастинг-лист ещё одним актёром — в творческий ансамбль проекта записался Джейсон Айзекс (фильмы из франчайза «Гарри Поттер», сериал «ОА»).

Новая тринадцатисерийная глава научно-фантастической эпопеи повествует о команде космического корабля «Дискавери», отправившегося в межзвёздную экспедицию на поиски неизведанных миров и цивилизаций. Главных героев ждёт множество опасных и захватывающих приключений. Джейсон Айзекс сыграет управляющего звездолётом «Дискавери» капитана Лорку, под чьим командованием состоит лейтенант Рэйнсфорд (Соникуа Мартин-Грин) — главная героиня истории.

Наряду с Айзексом и Мартин-Грин в сериале снимаются Джеймс Фрейн, Мишель Йео, Даг Джонс, Энтони Рэпп, Шазад Латиф, Кристофер Оби и другие.

Исполнительными продюсерами сериала выступают Брайан Фуллер, Алекс Куртцман, Хизер Кадин, Гретхен Дж. Берг, Аарон Харбертс, Акива Голдсман, Род Родденберри и Тревор Рот. Производством занимаются CBA Television Studios, Secret Hideout, Living Dead Guy Productions и Roddenberry Entertainment.

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Звёздный путь: Дискавери
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Игры
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