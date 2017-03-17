«А вот и три ангела!» — трейлер и промо-арт

К касту сериала про музыкальных лолей «А вот и три ангела!» (Tenshi no 3P) присоединились Канаэ Ито (Руико Сатен в «Одном научном Рейлгане») и Тору Окава (Рой Мустанг в «Стальном алхимике»). Они озвучат Сакуру Ториуми и Масаёщи Савату. Сам сериал стартует в летнем сезоне.

«Комедия в стиле лоли-поп» рассказывает про старшеклассника Кё Мекуи, который из-за какой-то психологической травмы постоянно прогуливает школу. При этом у Кё есть хобби — писать песни для программ, синтезирующих голос. Однажды парень получает письмо от трёх пятиклассниц — плаксы Дзюн «Дзюн-тан» Гото, волевой Нодзоми «Зоми» Момидзидани и вечно сонной Соры «Ку» Канещиро. Девочки с самого раннего детства росли и воспитывались вместе, а теперь хотят, чтобы Кё помог им пробиться в мир большой музыки.

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