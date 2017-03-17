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Syfy одобрил третий сезон «Пространства» КГ играет: Star Wars: Knights of the Old Republic, часть 5 Обзор Nintendo Switch Энсон Маунт станет Чёрным громом в «Нелюдях» от Marvel и IMAX Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 39: Самые важные игры
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Первоисточники: deadline.comwww.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Syfy одобрил третий сезон «Пространства»

Кабельный канал Syfy заказал съёмки 13-серийного третьего сезона «Пространства». Сериал вернётся на телеэкраны в следующем году.

Продлению «Пространства» на третий сезон не помешали его скромные рейтинги — телеруководству импонирует тематика, вдобавок проект обзавёлся крепкой фанбазой, обладает высоким творческим потенциалом и заручился благосклонностью критиков.

Вольная экранизация одноимённой серии научно-фантастических романов Даниэля Абрахама и Тая Френка, пишущих под общим псевдонимом Джеймс Кори, повествует о событиях далёкого будущего, развернувшихся в эпоху активной колонизации нашей галактики. Завязкой сложной и запутанной истории служит расследование детективом Миллером (Томас Джейн) дела о пропавшей девушке и его знакомство с командой космического корабля во главе с капитаном судна Джеймсом Холденом (Стивен Стрейт).

Предположительно в третьем сезоне «Пространства» наряду со Стрейтом продолжат сниматься Доминик Типпер, Кас Анвар, Шохре Агдашлу, Уэс Чэтэм и другие.

Шоураннерами проекта выступают соавторы фильмов «Дитя человеческое» и «Железный человек» Марк Фергус и Хоук Остби, оба также числятся исполнительными продюсерами наравне с Нареном Шанкаром («Почти человек»). Производственный процесс на контроле у студий Alcon Television Group и Sean Daniel Co.

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