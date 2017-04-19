Слухи о проблемной разработке Cyberpunk 2077

Посетители регулярно разражающегося игровыми новостями форума Neogaf обнаружили пару занимательных деталей на страницах, посвящённых работникам CD Projekt RED.

Во-первых, студия ищет кодеров для создания мобильной версии «Гвинта» (Gwent: The Witcher Card Game).

Во-вторых, и это уже важнее: режиссёр ожидаемой ролевой игры Cyberpunk 2077 сложил с себя полномочия в июне прошлого года, как раз когда закончилась разработка дополнения «Ведьмак 3: Кровь и вино». Форумчанин, обнародовавший эту информацию, пошёл даже дальше и заявил, что все наработки по Cyberpunk 2077, скопившиеся с 2012 года, были отправлены в корзину, а создание игры началось практически с нуля. Свои источники он, однако, назвать отказался, так что к этому пункту следует относиться, как к слуху.

Ну и, раз уж мы заговорили о Cyberpunk 2077, то стоит упомянуть занятную ситуацию, сложившуюся вокруг неё некоторое время назад. Видите ли, CD Projekt RED зарегистрировала за собой торговую марку Cyberpunk. Люди предсказуемо забеспокоились, что их любимая непогрешимая корпорация добра перешла на тёмную сторону силы и начнёт запрещать окружающим пользоваться обычным словом, но представители CD Projekt RED быстренько уточнили, что сделано это не ради нападения, а в целях самозащиты — чтобы обезопасить себя от появления игр типа Cyberpunk 2078 или Cyberpunk 2, паразитирующих на том добром имени, которое должна будет заработать их RPG. В остальном же, если из-за названия чужого продукта он не будет порядком смахивать на спин-офф их серии, никто гоняться за упоминающими «Киберпанк» всуе не станет. Ура.