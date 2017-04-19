TNT заказал пилот триллера от продюсера «Большой маленькой лжи»

Кабельный канал TNT дал добро на съёмки пилотного эпизода остросюжетной драмы с рабочим названием Deadlier Then The Male. Сценарий напишет Харриет Уорнер («Зовите повитуху»).

В центре истории окажутся три персонажа с тёмным и таинственным прошлым: выжившая после встречи с убийцей молодая женщина, жаждущий искупления грехов бывший маньяк и скорбящая мать, одержимая поисками пропавшей дочери. Когда каждый из главных героев окажется на краю отчаянья, правда об их прошлом и скрытые мотивы практически полностью сотрут грань между жертвами и преступниками.

Вдобавок Уорнер выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Бруной Папандреа («Большая маленькая ложь») и Кейси Хэйвер. Производством займутся Made Up Stories и Studio T.