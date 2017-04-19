 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Guardians of the Galaxy — релизный трейлер первого эпизода Ноль кадров в секунду. Выпуск 156: Советчики Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 40: Переоценённые игры Новый «Призрак в доспехах» уже в работе «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»: розыгрыш толстовок и футболок
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

TNT заказал пилот триллера от продюсера «Большой маленькой лжи»

Кабельный канал TNT дал добро на съёмки пилотного эпизода остросюжетной драмы с рабочим названием Deadlier Then The Male. Сценарий напишет Харриет Уорнер («Зовите повитуху»).

В центре истории окажутся три персонажа с тёмным и таинственным прошлым: выжившая после встречи с убийцей молодая женщина, жаждущий искупления грехов бывший маньяк и скорбящая мать, одержимая поисками пропавшей дочери. Когда каждый из главных героев окажется на краю отчаянья, правда об их прошлом и скрытые мотивы практически полностью сотрут грань между жертвами и преступниками.

Вдобавок Уорнер выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Бруной Папандреа («Большая маленькая ложь») и Кейси Хэйвер. Производством займутся Made Up Stories и Studio T.

+ Обсудить
 14 апреляКанал TNT отказался от пилота вампирского триллера «Впусти меня» 10 мартаШон Эстин сыграет в экранизации «Алиениста» Калеба Карра на TNT 14 апреля«По волчьим законам» — трейлер второго сезона 3 апреля«Когти» — трейлер 21 февраля«Байки из склепа» — ролик о создании 25 январяСериал «Библиотекари»: третий сезон финишировал, четвёртый заказан
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 27 марта — 2 апреля
 
Крис Мессина составит компанию Эми Адамс в «Острых предметах» на HBO
 
Уилл Чейз, Джексон Хёрст и Дженнифер Аспен пополнили актёрский состав «Острых предметов»

Тоже интересно

 
Кино Обратная перемотка — 2: Люк Бессон
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 140: Нокаут по-чёрному
 
Игры Анонсировано продолжение The Last of Us. Первый трейлер.
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 194: Фантастическая Горбатая гора
 
Кино Боги Египта просят прощения за расовую дискриминацию
 
Кино Рецензия на фильм «Агенты А.Н.К.Л.»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика