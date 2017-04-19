Лазер-шоу «Три дебила» — Лучшее. Выпуски 5–6

На долгие четыре месяца мы забросили публикацию лучших моментов из наших подкастов — по объективным, так сказать, причинам. За это, разумеется, приносим свои извинения — косяк вышел.

Но всё возвращается на круги своя. Сегодня мы порадуем вас сразу двумя нарезками из февральских подкастов: одну сделал всё тот же Антон Лем, а другую — Антон Чеснаков, который радует вас расшифровками подкастов. Буквально через несколько дней появится нарезка из мартовских подкастов (да, она уже готова), а в дальнейшем выпуски «Лучшего» будут выходить в районе 15-го числа каждого месяца.

Ура, товарищи! Итак, вот нарезка Антона Лема:



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А вот нарезка Антона Чеснакова: