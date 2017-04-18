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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

У «Стражей галактики 2» будет пять сцен после титров
Постеры фильма «Стражи галактики 2»

Держитесь за свои расширенные вселенные, потому что «Стражи галактики 2» вводят новую моду на количество сцен после титров. Режиссер Джеймс Ганн обещает сразу пять штук. Сперва студия Marvel заставляла вас ждать всего один фрагмент, после выхода «Мстителей» этих сцен стало две. Поклонники надеются, что рекорд «Стражей галактики 2» превратится в новую нормальность.

Всё это стало известно, потому что сиквел показали представителям прессы. И пока медийное эхо сугубо положительное. Кино не опускает планку первой части; всё красиво, мило, весело и полно сюрпризов. Улыбка не сходит с вашего лица от начала до конца. Вот тут — никаких неожиданностей.

Под музыку Awesome Mixtape #2 Стражи галактики продолжают приключения в отдалённых участках космоса. Стражи изо всех сил сражаются за свою недавно образованную семью, попутно разгадывая загадки истинного происхождения Питера Квилла. Старые враги становятся новыми союзниками, и любимые персонажи из классических комиксов придут на выручку нашим героям в постоянно расширяющейся вселенной Marvel.

Главные роли исполнили Крис Пратт, Элизабет Дебики, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, Майкл Рукер, Карен Гиллан и Курт Рассел.

«Стражи галактики 2» выходят 4 мая 2017 года.

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