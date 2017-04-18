Судаков играет в Crystal Kingdom Dizzy — прямая трансляция в 19:00

Продолжаются покатушки Михаила Судакова в игры про Диззи. Сегодня в 19:00 наш любитель оживших куриных яиц сыграет в ремейк Crystal Kingdom Dizzy для ZX Spectrum — о нём мы писали буквально на днях.

Стрим продлится порядка двух с половиной часов, чего вряд ли хватит на полное прохождение (особенно если отвлекаться на общение со зрителями и читателями). Но этого будет вполне достаточно, чтобы составить представление об уровне современных игр на «Спектруме».

Обсуждать этот, кхм, безумно увлекательный стрим можно будет в чате на YouTube-канале, подбадривать Судакова рублём и едкими комментариями — по ссылке, а просто смотреть — прямо здесь: