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Вышел ремейк Crystal Kingdom Dizzy для ZX Spectrum

Не прошло и недели, а мы снова пишем об очередной игре про Диззи — редакционного маскота, пришедшего из далёких 80-х. В честь Пасхи (ну, вы поняли связь, да?) инициативная отечественная группа товарищей под руководством Евгения Барского зарелизила проект, находившийся в разработке несколько лет — ремейк Crystal Kingdom Dizzy для ZX Spectrum.

Знатоки платформы заметят, что вообще-то официальная игра с таким названием уже выходила на «Спекки» в 1992 году. Но дело в том, что версию для этого компьютера делали не братья Оливеры и даже не студия Big Red Software, создавшая четвёртую, пятую и шестую части франчайза. То ли из-за этого, то ли по какой-то другой причине (скорее всего, дело в традиционной спешке) спектрумовский порт оказался значительно урезанным по сравнению с версией для Amiga и Atari ST: сюжет сократили, диалоги и прочий текст вообще отделали как бог черепаху, главный герой лишился некоторых анимаций — и так далее, и тому подобное. На заставку вообще без слёз смотреть невозможно — не к такому привыкли фанаты сериала.

Да, в 2009 году художник игры Джаррод Бентли выпустил улучшенную версию, перерисовав заставку и многие спрайты, но геймплей при этом совершенно не поменялся. И лишь теперь, спустя 25 лет, владельцы ZX Spectrum 128/+2/+2A и совместимых с ними машин могут насладиться полной версией Crystal Kingdom Dizzy со такими характеристиками:

  • Новый оригинальный движок 50 FPS, написанный с нуля
  • Новая оригинальная графика, вдохновленная версией с Amiga
  • Новый загрузочный экран
  • Красочные и детальные междууровневые иллюстрации
  • 136 полностью переделанных локаций
  • 6 чудесных мелодий
  • Детальные, не урезанные тексты сюжета с Amiga

Чтобы оценить всю пропасть между старой и новой версиями, нужно скачать игру и просто поиграть в неё. Но для начала, конечно, можно сравнить скриншоты. Вот, например, новая (слева) и старая (справа) заставки:

Вышел ремейк Crystal Kingdom Dizzy для ZX Spectrum Вышел ремейк Crystal Kingdom Dizzy для ZX Spectrum

Всё это великолепие подарили поклонникам Диззи следующие люди: Евгений Барский (программирование), Дмитрий Пономарёв (внутриигровая графика), Олег Ориджин (дизайн интерфейса, меню и междууровневые иллюстрации), Сергей Косов (музыка), Марко Антонио дель Кампо (загрузочная картинка). Ну и немного помогли Алексей Голубцов (diver4d), Андрей Полиханенко, Андрей Титов, Александр Семёнов, Юрий Потапов и TSL.

Скачать игру можно на сайте ZX-Art, а поблагодарить создателей и пообщаться с ними — на форуме ZX-PK.ru.

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