 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
«Мгла» Стивена Кинга — трейлер и постер Найдена и выпущена Mystery World Dizzy — старая игра про Диззи Новый «Призрак в доспехах» уже в работе Рецензия и отзывы на игру Persona 5 Вся правда о «Призраке в доспехах»: манга, аниме, игры
КИНО
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Судаков играет в Mystery World Dizzy — прямая трансляция в 19:00

Сегодня в 19:00 по московскому времени известный ретроёб Михаил Судаков поиграет в Mystery World Dizzyнедавно выпущенную старую игру близнецов Оливеров.

Стрим продлится порядка двух часов, поэтому если хватит времени — под раздачу попадёт ещё и Wonderland Dizzy, про которую мы писали около года назад. Короче говоря, сплошной Диззи — единственный и неповторимый.

Обсуждать этот увлекательный стрим (ещё бы, главный герой игры — живое куриное яйцо!) можно будет в чате на YouTube-канале, подбадривать Судакова рублём и едкими комментариями — по ссылке, а просто смотреть — прямо здесь:

+ Обсудить
Темы
 
Mystery World Dizzy (NES) Wonderland Dizzy (NES)
 10 апреляНайдена и выпущена Mystery World Dizzy — старая игра про Диззи 1 ноября 2015 годаДиззи в Стране чудес
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Диззи в Стране чудес
 
Найдена и выпущена Mystery World Dizzy — старая игра про Диззи

Тоже интересно

 
Звёздные войны: Отец Звезды смерти
 
«Притяжение» — третий трейлер
 
Сериалы Возвращение в Твин Пикс
 
Телеовощи. Выпуск 86: Сказание о трёх зонтах
 
Постер фильма «Мстители: Эра Альтрона»
 
Аниме ЕВА-208: Едрический пурипупум
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика