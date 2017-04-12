Судаков играет в Mystery World Dizzy — прямая трансляция в 19:00

Сегодня в 19:00 по московскому времени известный ретроёб Михаил Судаков поиграет в Mystery World Dizzy — недавно выпущенную старую игру близнецов Оливеров.

Стрим продлится порядка двух часов, поэтому если хватит времени — под раздачу попадёт ещё и Wonderland Dizzy, про которую мы писали около года назад. Короче говоря, сплошной Диззи — единственный и неповторимый.

Обсуждать этот увлекательный стрим (ещё бы, главный герой игры — живое куриное яйцо!) можно будет в чате на YouTube-канале, подбадривать Судакова рублём и едкими комментариями — по ссылке, а просто смотреть — прямо здесь: