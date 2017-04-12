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«Мгла» Стивена Кинга — трейлер и постер

Кабельный канал Spike TV поделился с публикой первым трейлером и постером мистического триллера «Мгла». Стивен Кинг — автор лёгшей в основу сюжета одноимённой повести, опубликованной в 1980 году — дал благословение на съёмки многосерийного проекта. К слову, литературное произведение успело пережить полнометражную экранизацию — в 2007 году Фрэнк Дарабонт снял кинокартину «Мгла»

«Мгла» Стивена Кинга повествует о том, как на городок Бриджтон в штате Мэн опускается с виду совершенно безвредный туман, который, однако, таит в себе многочисленные ужасы. И пугает он не только скрытыми в нём потусторонними сущностями, но и страхом неизвестности, который побуждает жителей бороться как с неизвестными тварями, так и со своими демонами и что важнее, друг с другом.

В актёрском составе значатся Алисса Сазерленд, Морган Спектор, Фрэнсис Конрой, Исайя Уитлок мл., Люк Косгроув, Гас Бирни, Дэн Батлер и другие.

Сценаристом и исполнительным продюсером многосерийного хоррора выступает Кристиан Торп. Производственный процесс на контроле у студии Dimension Television. Премьера состоится 22 июня.

 
 

Постер-перевёртыш:

Постеры сериала «Мгла»
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 13 июля 2016 годаАлисса Сазерленд во мгле 14 апреля 2016 годаSpike TV снимает многосерийную «Мглу» 17 сентября 2015 года«Мгла» Стивена Кинга окутает телевизоры
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