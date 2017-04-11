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Дуэйн Джонсон строит свой мир в DC и гарантирует обилие плоти

Дуэйн «Скакалка» Джонсон сделал два важных программных заявления. В первую очередь о том, как экранизация комикса «Шазам» превратилась в два сольных проекта — «Чёрный Адам» и «Шазам»:

В DC сейчас царят невероятно увлекательные времена, потому что они строят свой мир. Так мы и решили создать ситуацию, когда у всех — героя Капитана Марвела и антигероя Чёрного Адама — будут отдельные фильмы. И потом, когда наш мир созреет, мы пересечёмся.

Ещё Дуэйн пообещал «охренительный сюрприз», связанный с его персонажем — Ч. Адамом. Есть популярная версия, что он появится в «Человеке из стали 2», возможно, даже станет главным злодеем. Это воображаемое кино снимет официально не назначенный режиссёр Мэттью Вон («Пипец», «Звёздная пыль»).

Что тут скажешь? Публика очень любит фантазировать на тему киновселенной DC. Некоторые всерьёз верят, что в 2019 году выйдет четыре фильма про Бэтмена: «Сирены Готэма», «Бэтгёрл», «Найтвинг» и «Бэтмен». Мол, таким образом хотят отпраздновать 80-летие персонажа.

Также Джонсон рассказал про сисячную и задничную эпохальность «Спасателей Малибу»:

Мы отчаянно трудились, чтобы «мясная» квота была максимально высока. Вы себе не можете представить количество грудей, задниц, прессов и прочих частей тел. Не подумайте плохого, сюжет был тоже очень важен, но в первую очередь мы взялись за пробежки в слоу-мо.

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