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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Громовая фантазия» возвращается не одна

На прошедшем в Сиэттле фестивале Sakura-Con сценарист Ген Уробучи («Судьба: Ноль», «Волшебница Мадока Магика») сообщил, что ранее анонсированный новый сезон телевизионного кукольного экшена «Громовая фантазия» (Thunderbolt Fantasy) следует ждать не раньше 2018 года.

Но для франчайза это далеко не всё – ранее на фестивале Anime Japan компания Nitroplus сообщила о ещё одном отдельном проекте под названием «Громовая фантазия: Меч жизни и смерти» (Thunderbolt Fantasy: Shoushi Ikken). Формат и дата выхода его неизвестны, но он будет адаптировать главу про одного из персонажей оригинального сериала по имени Ша Ву Сен (Сецу Му Що) из сопутствующего романа, выпущенного 7 апреля, а также написанный Геном Уробучи новый материал, посвящённый одному из протагонистов оригинального сериала Шань Бу Хуану (Що Фу Кану).

Сериал, основанный на популярном тайваньском шоу Pili, выходил на японские экраны в летнем сезоне прошлого года.

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Громовая фантазия: Меч жизни и смерти (Thunderbolt Fantasy: Shoushi Ikken) Громовая фантазия 2 (Thunderbolt Fantasy 2)
 28 мартаРецензия и отзывы на аниме «Громовая фантазия» 19 июня 2016 годаСэйю и второй трейлер аниме «Громовая фантазия» 6 февраля 2016 годаГен Уробучи играет в куклы
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