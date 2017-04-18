«Громовая фантазия» возвращается не одна

На прошедшем в Сиэттле фестивале Sakura-Con сценарист Ген Уробучи («Судьба: Ноль», «Волшебница Мадока Магика») сообщил, что ранее анонсированный новый сезон телевизионного кукольного экшена «Громовая фантазия» (Thunderbolt Fantasy) следует ждать не раньше 2018 года.

Но для франчайза это далеко не всё – ранее на фестивале Anime Japan компания Nitroplus сообщила о ещё одном отдельном проекте под названием «Громовая фантазия: Меч жизни и смерти» (Thunderbolt Fantasy: Shoushi Ikken). Формат и дата выхода его неизвестны, но он будет адаптировать главу про одного из персонажей оригинального сериала по имени Ша Ву Сен (Сецу Му Що) из сопутствующего романа, выпущенного 7 апреля, а также написанный Геном Уробучи новый материал, посвящённый одному из протагонистов оригинального сериала Шань Бу Хуану (Що Фу Кану).

Сериал, основанный на популярном тайваньском шоу Pili, выходил на японские экраны в летнем сезоне прошлого года.