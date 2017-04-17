Осмысленные высказывания: М. Найта Шьямалана, Арми Хаммера и Марка Хэммила

Режиссёр М. Найт Шьямалан описал, как идёт работа над сценарием фильма «Сплит 2»:

Работаю над развязкой нового фильма. Пришлось на время прерваться: слишком часто билось сердце и было страшно за персонажей. Писательство мало чем отличается от актёрства.

В сиквел должны вернуться Джеймс Макэвой, Сэм Л. Джексон и Брюс Уиллис (ведь «Сплит 2» ещё называют «Неуязвимым 2»).

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Я недавно связывался Лайонелом Уигрэмом — он продюсер и сценарист первого фильма и спросил, мол, меня так часто достают вопросами про вторую часть, может, уже просто напишешь сценарий? И он ответил: «А знаешь, хрен с ними, напишу. Конечно, будет тебе сценарий сиквела». Ну, если он действительно напишет, то наверняка получится сделать.

рассказал о том, что теоретически возможны вторые «Агенты А.Н.К.Л.»

Шпионский триллер Гая Ричи стоил $ 75 млн и собрал $ 109 млн. Никто и никогда не снимет продолжение, хоть напиши три сценария.

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Когда я читал сценарий, то думал, если Лея пытается мысленно связаться со мной и у неё ничего не получается, то она поспешит ему на помощь. Она подберётся близко и влипнет в опасную ситуацию и тут появляюсь я ко всеобщей радости. Спасаю её жизнь, мы вместе бежим к Хану и оказываемся в такой же позиции, как Рей и Финн. Не успеваем спасти, но становимся свидетелями. Мы бы перенесли с собой эмоциональный резонанс в следующий эпизод. Ведь мы: его жена и лучший друг, а не просто персонажи, которые знакомы с ним 20 минут. Ну да, ещё там был Чубакка.

Марк Хэмилл увидел большую упущенную возможность в сюжете «Пробуждения силы»

А это разрешается? Подмечать упущенные возможности?