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Канон «Звёздных войн» расширит книга-приквел к Battlefront II Guardians of the Galaxy — релизный трейлер первого эпизода Найдена и выпущена Mystery World Dizzy — старая игра про Диззи Новые сериалы 10–16 апреля Характеристики Project Scorpio — нового Xbox One
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Первоисточник: www.dualshockers.com Прямая ссылка на новость:

Больше канона для «Звёздных войн»

Мы уже писали, что игре Star Wars Battlefront II доверили важную и ответственную роль в каноне «Звёздных войн» — роль произведения, которое наконец-то покажет, откуда взялся Первый орден и что вообще происходило с далёкой-далёкой галактикой в промежутке между шестым и седьмым эпизодами.

Но Disney на этом, разумеется, не остановится. Тут ведь как: Battlefront II неожиданно вводит в канон как доселе невиданное элитное подразделение штурмовиков Галактической империи «Инферно», так и его предводительницу Иден Версио. Снова появляются непонятки: «Кто это?», «Откуда?», «Почему мы о них до сих пор не слышали?». Следовательно, приквелу нужен приквел. И выпустят его уже 25 июля в форме романа за авторством Кристи Голден (она же написала роман «Тёмный последователь» и трилогию «Судьба джедаев»).

Действие входящей в новый канон «Звёздных войн» книги «Отряд Инферно» (Star Wars Battlefront II: Inferno Squad) будет проходить в промежутке между 4 и 5 эпизодами. Что любопытно, изначально Голден писала сиквел к фильму «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», но по ходу работы приоритеты были смещены на более своевременную задачу — пиар грядущей игры. И, если предположить, что произведение всё-таки не было переписано начисто, то у нас получается эдакая трилогия из фильма, книги и игры. «Звёздным войнам» нужно больше трилогий!

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Изгой-один. Звёздные войны: Истории Star Wars Battlefront II (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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Сериалы
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