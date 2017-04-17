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Guardians of the Galaxy — релизный трейлер первого эпизода

Итак, что нам рассказывает трейлер дебютного эпизода Guardians of the Galaxy от Telltale?

Во-первых, что на бой с Таносом стражей подрядят межзвёздные полицейские из Корпуса Нова, пообещав взамен стереть все данные о преступлениях шайки героев.

Во-вторых, что в эпизоде явно найдётся место для экшена, но вот наличие хороших шуток до сих пор остаётся под большим вопросом.

В-третьих, что озвучка игры порядком уступает киношной.

В-четвёртых, что эпизод, если кто запамятовал, выйдет уже завтра, а называться будет Tangled Up in Blue.

 
 
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Видео Guardians of the Galaxy (Android, iOS, PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2 декабря 2016 годаGuardians of the Galaxy — тизер 14 ноября 2016 года«Стражи галактики» — игра от Telltale 30 мартаGuardians Of The Galaxy — дата выхода и трейлер первого эпизода
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