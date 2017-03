Guardians Of The Galaxy — дата выхода и трейлер первого эпизода

Третий сезон The Walking Dead ещё не закончился, но следующий интерактивный сериал от Telltale уже готовится к запуску. Первый эпизод Guardians Of The Galaxy, озаглавленный Tangled Up in Blue, выйдет уже 18 апреля на следующих системах: Android, iOS, PC, PS4 и Xbox One (порты на микроволновки, утюги и «Электроники» наверняка последуют чуть позже).

Guardians Of The Galaxy от Telltale не имеет прямого отношения к популярным фильмам киновселенной Marvel. Свой сюжет с противостоянием Таносу, свои актёры на озвучке с вездесущим Ноланом Нортом в роли Ракеты, свои дизайны с фирменно убогой графикой от мастеров из Telltale. Впрочем, если юмор и постановка окажется на уровне Tales from the Borderlands, то все эти подколы не будут иметь значения.