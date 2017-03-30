«Время первых» никак не может уйти от «Форсажа 8»

Бодание Министерства по русским фильмам с киносетями обрело особенный юмористический оттенок.

Если вы не в курсе, продюсер Тимур Бекмамбетов («Взломать блогеров») требует двухнедельной неприкосновенности в отечественном прокате. «Время первых» должен выйти 6 апреля — в преддверии Дня космонавтики, а 13 апреля премьеруется «Форсаж 8» (в преддверии гигантских сборов). Вполне очевидно, что Вин Дизель и его многочисленная семья должны подвинуться на неделю вперёд.

Но крупные кинотеатральные сети не уверены в возможностях зрителей две недели подряд ходить один фильм, поэтому угрожают тупо снять «Время первых» или серьёзно уменьшить количество сеансов уже на второй неделе.

Владимир Мединский сделал заявление:

Разговаривать с позиции ультиматума с Минкультом мы не позволим. Владимир Мединский, министр культуры РФ

И связал поведение кинотеатров с «острым желанием кинобизнеса заработать денег побыстрее на очередном голливудском шедевре, который к понятию киноискусства имеет отдалённое отношение».

Важно понимать, что с позиции ультиматума и силы может говорить только Минкульт. Зарабатывание денег для кинобизнеса — очень порочное желание. Ну и «Время первых», видимо, чистое и неразбавленное киноискусство, хотя сразу и не скажешь.

Пока дело идёт к компромиссу (переговоры продолжаются) и «Форсажу 8» таки дадут выйти 13 апреля, хотя Тимур Бекмамбетов требует большего количества сеансов. Однако у киносетей есть козырная карта — фильм «Защитники», который вышел на праздник и без конкурентов, а в итоге — падение заработка для всего проката. Спасибо тебе, Сарик!

А ещё «Форсаж 8», если его таки перенесут на 20 апреля, уничтожит другое отечественное кино — комедию «Кухня. Последняя битва».