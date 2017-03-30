Уходящий вдаль зимний сезон был на удивление неплох, но он, как водится, оказался лишь прелюдией к тому шквалу аниме, что ожидает нас весной 2017 года. Целых 50 сериалов! Экранизации новых произведений от авторов «Нет игры — нет жизни» и «Моя сестрёнка не может быть такой милашкой». Наконец-то вернутся «Атака на Титана», «Ярость Бахамута» и «Восторженное семейство». Студия P.A. Works попробует сломать Судакова выпуском двух сериалов в один сезон.
В общем, весна 2017-го обещает быть интересной. И хотя в прошлые годы уже бывали такие сезоны, что сулили золотые горы, а в итоге утаскивали зрителей куда-то в болото, мы склонны смотреть на будущее с изрядной долей оптимизма. Но об этом вы узнаете, прочитав представленный ниже обзор аниме весны 2017 года.
- 1 апреля суббота
- Атака на Титана 2 Shingeki no Kyojin 2
- Моя геройская академия 2 Boku no Hero Academia
- Серебряный страж Gin no Guardian
- Удар монстра 2 Monster Strike the Animation
- Фантазия Гранблю Granblue Fantasy the Animation
- 2 апреля воскресенье
- Алиса и Дзоуроку Alice to Zouroku
- Жаркая ночь вместе с монахом… Sōryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni...
- Цугумомо Tsugumomo
- 3 апреля понедельник
- Девушки Фрэйм Армс Frame Arms Girl
- Звёздный школьный мюзикл 2 STARMYU 2
- Новый продавец-хохотун Warau Salesman NEW
- 4 апреля вторник
- Идолмастер: Театр девушек-золушек Cinderella Girls Gekijō
- Королевский наставник Ōshitsu Kyōshi Heine
- ПриПара 4 Idol Time PriPara
- Хроника Акаши — худшего преподавателя магии Roku de Nashi Majutsu Kōshi to Akashic Records
- 5 апреля среда
- Боруто: Новое поколение Наруто Boruto: Naruto Next Generations
- Любовный Ком: Мы любим рис Love Kome -We Love Rice-
- Макиавеллизм вооружённой девушки Busō Shōjo Machiavellism
- Не проиграйте, отряд злых сил! Makeruna!! Aku no Gundan!
- Переустановка Сакурады Sakurada Reset
- Приключение сакуры Sakura Quest
- 6 апреля четверг
- Заводная планета Clockwork Planet
- Клуб кабуки Kabukibu!
- Луна прекрасна Tsuki ga Kirei
- Прелестный тиран любви Renai Bōkun
- 7 апреля пятница
- Ангелы-близнецы: Прорыв Twin Angel Break
- Берсерк 2 Berserk 2
- Дневник Хинако Hinako Note
- Кадо: Верный ответ Seikai Suru Kado
- Рил-Рил-Фейрил 2 Rilu Rilu Fairilu: Mahō no Kagami
- Ярость Бахамута: Девственная Душа Shingeki no Bahamut VIRGIN SOUL
- 8 апреля суббота
- Воссоздатели Re:CREATORS
- Ниндзя Нобунаги 2 Nobunaga no Shinobi 2
- Ринне предела 3 Kyōkai no Rinne
- Эроманга-сенсей Eromanga Sensei
- 9 апреля воскресенье
- ID-0 ID-0
- Восторженное семейство 2 Uchōten Kazoku 2
- 10 апреля понедельник
- Книга магии для начинающих с нуля Zero Kara Hajimeru Mahō no Sho
- 11 апреля вторник
- Не скрывая крик Fukumenkei Noise
- Тетрадь дружбы Нацуме 6 Natsume Yūjin-Chō Roku
- 12 апреля среда
- Боевая хулиганка: Девчонка бьёт парней Kenka Banchō Otome: Girl Beats Boys
- Сосед по комнате Room Mate
- Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя? Shūmatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii Desu ka? Sukutte Moratte Ii Desu ka?
- 13 апреля четверг
- Как из заурядной девушки воспитать героиню 2 Saenai Heroine no Sodate-kata Flat
- Мир Закусок The Snack World
- 14 апреля пятница
- Грех: Семь смертных грехов sin Nanatsu no Taizai
- Цеплять девчонок в подземелье дурно: Оратория меча Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Sword Oratoria
- 15 апреля суббота
- 100%-ный Паскаль-сенсей 100% Pascal-sensei
- Атом: Начало Atom The Beginning
- Мобильная экстренная полиция Драйвхэд Tomica Hyper Rescue Drive Head Kidō Kyūkyū Keisatsu
Суббота, 1 апреля
Окей, это второй сезон «Атаки на Титана». Добавить тут особо нечего. Если вы видели первый сезон — сами всё знаете. Если нет, то непонятно, что вообще здесь делаете (бегом смотреть!). Один из лучших, ярчайших и успешнейших сериалов первой половины 2010-х. Культовое произведение, которое годами не прекращает будоражить воображение фанатов. Чудесный срачегенератор для нашего подкаста. Невероятно зрелищный экшен, захватывающая история, яркие персонажи, необычный сеттинг — это всё «Атака на Титана». И у неё вот-вот появится второй сезон.
рекордно высокий
О том, почему «Геройская академия» — это хорошо, а также о том, что ждёт зрителей аниме-экранизации в ближайшем будущем, уже подробно рассказала наш автор в своей статье. Нам остаётся лишь кивать с умным видом. И хвалить трейлер за сёненовую эпичность.
хорошо, хорошо, кто ж спорит?
Парень по имени Суи Гин хоть и беден, но является одним из лучших игроков в онлайновые видеоигры. Но об этом не знает никто, кроме его одноклассницы Рику Леи. Однажды она передаёт ему таинственное устройство, но прежде чем успевает хоть что-то объяснить, её похищают, а сам Суи Гин попадает в череду неприятностей. В поисках способа спасти девушку он случайно включает устройство, позволяющее ему «нырять» в мир новой виртуальной игры.
Бум сериалов, посвящённых игрокам в MMO, стихать явно не планирует — на радость фанатам темы и к разочарованию всех тех, кто от неё давно устал. «Серебряный страж», впрочем, выделяется на общем фоне двумя моментами. Во-первых, аниме основано не на манге, а на популярном китайском веб-комиксе. Во-вторых, сериал чётко разграничивает реальный и виртуальный миры по визуальной части: в быту герои выглядят более-менее традиционно, в то время как уход в игровую вселенную превращает их в супердеформированных чибиков.
В целом и трейлер, и синопсис выглядят откровенно средне: потенциал вроде бы есть, но поводов всерьёз интересоваться судьбой сериала как-то не заметно.
средний
Экранизация одноимённой мобильной игры обросла вторым сезоном. Никакой полезной информации по этому поводу не нашлось, но игроки, которые в прошлом году занесли туда миллиард денег, и так наверняка в курсе всех подробностей.
несите лучше нам, правда
Эпизодов 12
Девушка, способная призывать монстров. Империя, охотящаяся за её силой. Воительница, призванная девушку защищать. Смелый юноша со взором горящим, по счастливой случайности разделивший с призывательницей душу. Маленький дракон, всюду таскающийся за юношей. Летучий корабль, который позволит героям отправиться в путешествие по миру, состоящему из парящих в воздухе островов.
Разработка аниме-версии «Фантазии Гранблю» порядком затянулась, но из-за этого мы заблаговременно увидели пару первых серий и можем уже сейчас сделать какие-никакие выводы о том, что же нас ждёт. А ждёт нас, судя по всему, очень качественное, но предельно шаблонное фэнтези.
С другой стороны, шаблонное фэнтези с высоким бюджетом, популярными сэйю типа Рие Кугимии и Миюки Саващиро и культовым композитором Нобуо Уэмацу — это уже неплохо. А фэнтези, рассказывающее о мире, который бороздят летучие корабли, — тем более, ведь дух приключений эта концепция пробуждает на счёт раз.
В общем, даром что первые две серии нас не поразили, «Фантазию Гранблю» мы всё равно ждём с немалым интересом.
всё ещё высокий
Воскресенье, 2 апреля
В мире сериала есть девочки, обладающие силой под названием «Сон Алисы», которая позволяет им овеществлять воображаемое, игнорировать законы физики и делать прочие классные штуки. Вот только таких девочек обычно запирают в лабораториях и проводят над ними многочисленные эксперименты. Само собой, приходит день, когда одна из подопытных по имени Сана сбегает. Во внешнем мире она знакомится с ворчливым и замкнутым стариканом по имени Дзоуроку...
Кажется, концепция сериала — про отношения девочки и старика — самое интересное, что в нём есть. Режиссёр недавно отличился уныловатой «Летающей ведьмой», сценарист написала приятные «Эти цветы», но, наоборот, давно. Дизайны персонажей (особенно главной героини) — специфические, мягко говоря. Трейлер — невыразительный. Сэйю... Сэйю заслуженные, но кого этим сейчас удивишь?
попробуем первую серию
Эпизодов 12
Горячая романтическая история начинается с того, что молодая девушка, только что пережившая тяжёлый разрыв отношений, вновь видится со своей первой любовью на школьной встрече выпускников. За годы Куджо превратился в красавца-мужчину… который, правда, является бритоголовым монахом и главным жрецом в семейном храме. Героиня думала, что монахам не позволено иметь романтические связи, но новая встреча пробудила давнюю страсть, и теперь девушку терзают сомнения по поводу правильности и уместности её новых отношений.
Эротический короткометражный сериал от режиссёра, который на этом жанре собаку, кхм, съел. И название, и трейлер настраивают на однозначный лад — за свиданиями монаха и главной героини будет как минимум не скучно наблюдать. А вот нужно ли это делать — другой вопрос.
всего пять минут? Слабенько!
Самое драгоценное сокровище Казуи Кагами — доставшийся ему от покойной матери пояс оби, который он постоянно носит с собой. В один прекрасный день жизнь Казуи резко меняется — он оказывается на краю гибели, но его спасает появившаяся из пояса дух-цукумогами по имени Кириха. Она называет Казую своим господином и поселяется у него дома. А вскоре нашего героя ждёт череда встреч и с другими девушками, в результате чего всё резко полетит кувырком.
Эй! Разве подобные завязки не должны были сдохнуть ещё в прошлом тысячелетии? Нет? Что ж, кажется, ничто не уничтожит эти банальные гаремники про чудесную девушку и ОЯШа. И нас они уже откровенно подзадолбали. Не особо помогает повысить интерес фигура творца произведения: и режиссёром, и сценаристом сериала значится Рёйчи Курая, отметившийся ранее постановкой эпизодов в «Верховном владыке» и «Городе, в котором ты живёшь». Хоть первый сериал нам небезразличен, режиссёр-дебютант доверия всё одно не внушает...
Наверное, единственное, что хоть как-то пробуждает интерес к сериалу, это комментарии читателей манги, кои отмечают засилье эротических сцен. Так что первый эпизод мы точно посмотрим. Хотя бы из желания узнать, как много контента сожрала цензура.
весьма незначительный
Понедельник, 3 апреля
Однажды девушка по имени Ао открывает посылку, оставленную у порога её дома, и обнаруживает внутри модель миниатюрного боевого андроида «Фрэйм Армс» Гоурай. Сама Гоурай, будучи новым прототипом, может двигаться независимо от владельца и имеет продвинутый искусственный интеллект, позволяющий ей обладать собственным характером. Теперь Ао, которая ничего не знает о «Девушках Фрэйм Армс», и Гоурай, которая изучает как эмоции, так и необходимые для грядущих сражений данные, вынуждены жить вместе под одной крышей.
Ох уж эти японские дизайнеры. Боевое облачение Гоурай поставляется с юбкой настолько маленькой, что она даже не начинает закрывать трусы андроида, — решение, которое выглядит тем более сомнительным, когда понимаешь, что в хозяйках у неё ходит школьница, а не школьник (или мы обсуждаем юри-сериал?). Вот второе решение аниматоров выглядит чуть занятнее: реальные люди тут нарисованы в 2D, а андроиды-миниатюры — в 3D, что создаёт не очень явный, но всё-таки отчётливый контраст и необходимую разницу в восприятии.
В остальном же это порядком смахивает на сериал «Гандам: Сконструированные бойцы», только фансервис для любителей больших роботов от Sunrise тут заменили на фансервис для любителей трусов.
разве что если экшен сможет тянуть на себе сериал
Не успели мы пройти мимо первого сезона и OVA-продолжения, как уже подоспел второй сезон. Ну ничего, мы опытные слаломисты, увернёмся и от него.
Во втором сезоне этого слайса про бисёненов и музыку протагонист Юта Хощитани после успешной сдачи теста переходит во второй класс престижной Академии Аянаги, сфокусированной на всяком музыкально-развлекательном. Но впереди его и товарищей ждут новые вызовы: разворачивается борьба за участие в мюзикле выпускников.
мы не ЦА
Маленькие хорроры бывают ужасно хороши. Им не помеха ни короткометражный формат, ни низкобюджетность (как в случае «Театра тьмы» и «Кагевани»). Возраст тоже не помеха — был бы сюжет интересным и страшным. Кстати, о возрасте: здешней манге-первоисточнику без малого полвека (выходила с 1968-го по 1971 год), да и первая аниме-экранизация стартовала, когда некоторые сотрудники Всеяредакции ещё в пелёнках лежали. Причём за время своей трансляции — с 1989-го по 1992 год — аниме успело выдать аж 103 эпизода. Дальше были компьютерная игра и телевизионный лайв-экшен — и вот теперь вновь подоспела аниме-экранизация. Судя по трейлеру, дизайны персонажей останутся олдскульными, но при этом тёплая ламповость совмещается в нём с хорошей рисовкой. Да и главный герой — зловещий коммивояжёр, продающий людям исполнение их потаённых и зачастую неприглядных желаний и наказывающий за нарушение условий, — впечатляет. Подкупают и заявленные жанры: триллер и драма сочетаются с чёрной комедией. Неужели мы получим новый увлекательный ужастик?
ждём встречи!
Вторник, 4 апреля
Сделанная на коленке пятиминутная сайд-серия «Идолмастера» возвращается. Зачем?
нет
Маленькая собачка — до старости щенок, даже если она королевский наставник. Гейне Виттгенштейн — молодой профессор весьма щуплого телосложения, получивший приглашение от короля Граннцрайха стать наставником для четырёх юных принцев. Работа эта почётная, но отнюдь не лёгкая: каждый из принцев обладает ярким характером, отличающим его от братьев, так что к каждому нужен индивидуальный подход. Непросто будет миниатюрному преподавателю заслужить уважение учеников, которые куда выше его и по росту, и по положению.
А мораль такова: кем бы собачка ни хотела стать (может быть, даже госпожой — вон как размахивает кожаной указкой), ничем, кроме сёнен-айного флаффа, она, пожалуй, не станет. Так что и мы отложим все хвосты, верёвки и прочие принадлежности до более подходящего случая.
нет
Новый сезон популярного айдол-франчайза пугает новыми концепцией, героями и сеттингом. Завязка выглядит многообещающе, будто вышла из-под пера самого мастера ужасов:
В одном маленьком-маленьком городе живёт девочка, которая очень хочет стать айдолом, но и она сама, и её добрые друзья понимают: не судьба. И в день, когда в городе открывается тематический ПриПара-парк, жизнь девочки становится просто невыносимой. Но она ещё не знает, что звезда франчайза Лаала, которая приехала на открытие парка, не может пользоваться ПриПара-изменением!
Хотя… режиссёр Макото Мориваки остаётся на своём месте, так что деконструкции ждать не приходится.
нет
Систина посещает магическую академию, чтобы совершенствовать своё владение волшебными искусствами, попутно надеясь разгадать загадку таинственного Небесного замка. После того как её любимый учитель выходит на пенсию, его сменяет Гленн — вечно опаздывающий, ленивый и, казалось бы, полностью некомпетентный «инструктор». Как же так получилось, что Гленн был назначен на эту должность лучшим магом академии?!
Грёбаная магическая школота. Насмерть заштампованная, не привлекающая и не запоминающаяся вообще ничем (кроме разве что убогонького дизайна школьной формы), да ещё и от команды ноунеймов. Да кому ты в этом сезоне нужна, рядом с «Берсерком», «Титанами» и «Восторженным семейством»? Кыш отсюда, кыш!
кыш!
Среда, 5 апреля
Счастье-то какое, «Наруто» закончился! Это, правда, никому не помогло — просто теперь вместо него стартует сериал о сынишке Наруто и о какой-то там девушке, которая не Сакура. Только вот приключения Боруто могут отправиться на филлерное дно даже раньше, чем экранизация манги про его родителя, — никто ведь не соблаговолил дождаться, пока для переработки накопится больше пары томов.
Но ехидство ехидством, а мы не склонны считать себя ярыми ненавистниками этой популярной серии. Когда-то давно она была очень хорошей, и всегда остаётся надежда, что новое начало вернёт во франчайз былой задор и терпимую скорость повествования.
маловероятно, но вдруг?
Японцы могут состряпать аниме из чего угодно — даже из риса. Особенно из риса: основа национальной кухни, как-никак. И свою любовь к рису не надо робко прятать — напротив, надо смело доставать. По крайней мере, так решили авторы этого сериала.
Но рис сам по себе, без добавок — это скучновато. И не зрелищно. Поэтому разные сорта риса здесь будут представлены бисёненами — ведь с бисёненами всё становится лучше! А соревноваться здешний рис будет с хлебом. Плюс в составе замечены другие «съестные» бисёнены — например Карри. Еда + красавчики, два в одном, кое-какая категория зрителей одобряет. А мы — нет.
не-не-не
Когда частную Симбиотическую Академию Аичи преобразовали из чисто женской в школу совместного обучения, перепуганные девушки вытребовали у администрации право носить оружие. Тогда же появилась и организация под названием «Пять правящих мечей», пресекающая всякие непотребства. Причём делала она это настолько успешно, что несколько поколений спустя в школу стали специально отправлять «проблемных» подростков — для перевоспитания. Номура Фудо — один из таких вот учеников, подлежащих «исправлению» (после участия в массовой драке), которое заключается в том, что учеников-парней заставляют одеваться в женскую одежду и вести себя как девчонки. За героя берётся Рин Онигавара — одна из «Правящих мечей», и теперь чтобы заслужить свободу, ему предстоит победить их всех.
Скажем откровенно, сериал с подобной завязкой мы готовы были дропнуть ещё на стадии трейлера. Проблема в том, что трейлер не так уж плох: по крайней мере, главный герой там носит мужскую одежду и на равных сражается голыми руками против вооружённой героини. Видимо, только на протагонисте эта история и может как-то выехать. Потому что всё остальное никакого доверия не внушает — как шаблонный для гарема состав персонажей, так и режиссёр Хидеки Тачибана («Драконий кризис») или сценарист Кенто Щимояма («Бог бедности».)
почти нулевой
История рассказывает об инопланетном отряде «злых сил» под руководством Дона, которые планируют завоевать вселенную, начиная с Земли, — однако как только они прибывают на нашу планету, их космический корабль исчезает. Позже они встречаются с мальчиком, который решает им помочь, и находят работу, одновременно продолжая строить планы по захвату мира.
Чиби-короткометражка про злодеев-неудачников от режиссёра сериала «Врата: Вот так силы самообороны сражаются в другом мире» — как минимум на это можно глянуть одним глазком. А уж список сэйю, среди которых не последние Каппей Ямагучи и Акира Ищида, указывает на то, что и послушать это можно без кровоизлияния в мозг.
одним глазком
Эпизодов 24
Сакурада — небольшой японский город на берегу Тихого океана, половина населения которого обладает уникальными способностями. Городская администрация регулирует использование этих способностей, обеспечивая тем самым спокойную жизнь большинству местных жителей.
Кей Асаи обладает эйдетической памятью, позволяющей ему в малейших деталях запоминать всё, что он слышит или видит, в то время как Мисора Харуки может управлять временным потоком, отматывая время назад, но не более чем на три дня. После «переустановки» Мисора теряет все свои воспоминания о будущем, однако у Кея воспоминания остаются. Вместе пользуясь своими способностями, они способны изменять прошлое, чтобы влиять на настоящее.
И всё же одно событие им так и не удаётся изменить — два года назад из-за «отката» Мисоры погибла их одноклассница Сумире Сома. Сейчас Кей и Мисора как члены школьного «Клуба услуг» выполняют разнообразные просьбы одноклассников, параллельно с этим ища возможность вернуть Сумире к жизни. Однажды они сталкиваются с необычной просьбой: «Помогите мне оживить мою кошку».
Что-то в последнее время зачастили к нам истории про путешествия во времени и попытки исправить события прошлого. Впрочем, пока количество сериалов на тему ещё не перешло грань, за которой зритель устаёт от многочисленных повторений, мы будем интересоваться каждым новым представителем. Несколько удивляет, правда, фигура режиссёра: Щиня Кавацура специализируется в основном на школьных слайсах («Дерёвня снова», «Вечно вялый Танака-кун»). Сценарист более разносторонен: за плечами Кацухико Такаямы «Дневник будущего» и «Альдноа.Зеро». Смущает также трейлер, состоящий исключительно из болтовни и школьных кадров.
Тем не менее, несмотря на все тревожные звоночки, концепция смотрится достаточно интересно, чтобы мы посмотрели первый эпизод вне зависимости от того, кто будет его делать.
определим по первому эпизоду
Когда на экраны выходила «Азбука цветов», мы ещё не знали, что в дальнейшем этот сериал станет первой частью своего рода «Трилогии девочек за работой от P.A. Works». Потом вышла бессмертная «Белая коробка», которую другие анимеделы всё ещё пытаются скопировать и для которой злые шутники из P.A. до сих пор отказываются снять второй сезон (нет, серьёзно, ну сколько можно?). Анонс «Приключений сакуры» как бы намекает, что к поджанру «Няшные девочки занимаются настоящим делом, а не жрут почём зря тортики» студия относится очень серьёзно.
У нового сериала хороший авторский состав — в режиссёрском кресле сидит Соичи Масуй, снявший «Чайку, принцессу с гробом» и на удивление неплохое «Братство: Последнюю фантазию XV», а за сценарий отвечает Масахиро Ёкотани, радовавший нас «Сатаной за работой!», «Марияголиком» и «Ре: Жизнью с нуля в другом мире». Дизайн персонажей, кстати, снова взвалила на себя Канами Секигучи, которая работала над большинством знаковых работ P.A. Works.
Да, история про пятерых девушек, работающих в турбюро провинциального городка, в исполнении любой другой студии могла бы оказаться тоской зелёной, но мы всегда помним про «Азбуку цветов» и «Белую коробку», поэтому практически не сомневаемся, что результат будет отменным.
высоченный
Четверг, 6 апреля
Действие разворачивается в мире, который был уничтожен, но потом полностью воссоздан в виде заводного механизма. В один прекрасный день на дом ученика первого класса старшей школы Наото Миуры падает чёрный ящик, внутри которого оказывается девушка-автоматон. Череда неожиданных знакомств на этом, однако, не останавливается, и уже через месяц Наото и троица его новых знакомых оказываются в числе опаснейших террористов на планете.
Мы, признаться, предпочли бы поскорее увидеть новый сезон «Нет игры, нет жизни», но раз уж его анонса нам придётся ждать как минимум до выхода полнометражки, то почему бы не отвлечься на другую работу того же автора? Слабо представляем, чего ждать от сериала: спойлеров нахвататься не хочется, а трейлерам остро недостаёт сцен из самого аниме. Но кредит доверия, заслуженный Ю Камией за время экранизации NGNL, обеспечил бы новинке высокий рейтинг ожидания даже при полном отсутствии каких-либо других деталей.
Главное не «стефаните»!
Эпизодов 12
Представьте себе обычных российских школьников, после уроков разучивающих колядование со скоморошеством, или школьниц, осваивающих танцы в сарафанах и кокошниках. Что, маловероятно? А вот в Японии изучение подростками всякого старого национального — обычное дело, вспомнить хоть сериал «Ханаямата». В «Клубе кабуки» схожая ситуация:
Действие сериала вращается вокруг кабуки — одного из видов традиционного японского театра, сочетающего в себе элементы пения, музыки, драмы и танца. Курого Курусу — обожающий кабуки пятнадцатилетний старшеклассник — надеется создать в своей школе клуб, посвящённый этому древнему искусству, и поставить своё первое представление. Но для начала ему предстоит найти людей, согласных вступить в такой вот клуб.
Если конечности персонажей кажутся вам какими-то чересчур длинными, не пугайтесь: оригинальный дизайн персонажей на совести творческой группы CLAMP, у неё это не баг, а фича. Равно как и пристальное внимание к деталям, весьма полезное в истории про национальный театр. Прочий авторский состав тоже опытный и не единожды радовавший нас годнотой. Так что у очередной истории про школьный клуб есть шансы на успех.
по виду не оригинально, но занятно
Котаро Азуми и Акане Мизуно впервые попали в один класс на третьем году старшей школы. Вместе с двумя другими одноклассниками Чинацу Нищио и Такуми Хирой они объединены взаимными договорённостями и чувствами. Эта компания подростков должна преодолеть череду жизненных трудностей и препятствий, чтобы повзрослеть и осознать, как они изменились.
Благодаря аниме мы знаем, что выражение «Луна прекрасна» используется особо стеснительными личностями как замена фразе «Я тебя люблю». Стало быть, даже без указания жанра этот сериал выдал бы себя с потрохами. Очевидно, речь пойдёт про любовь и прочие возвышенные чувства. Да ещё и по оригинальному сценарию. Да ещё и от не самой плохой студии, сделавшей «Одиночество вдвоём», «Компанию „Эпидемия“» и «Поцелуи сестёр OVA».
Больше всего нас, впрочем, радует личность режиссёра — ведь это сам Сейдзи Кищи, снявший «Ангельские ритмы», «Арпеджио воронёной стали»», «Хаматору» и «Класс убийств». Чистокровной романтикой он, правда, вроде бы пока не занимался — что ж, заодно и проверим.
высокий, спасибо режиссёру
У девушки-купидона Гури есть могучий магический артефакт под названием Тетрадь поцелуев. Если туда вписать подряд имена двух людей, то стоит им поцеловаться, как они немедленно влюбятся друг в друга. Однажды героиня по ошибке записывает в Тетрадь имя ОЯШа Айно Сейдзи, и теперь если он кого-нибудь быстро не поцелует, то Гури умрёт (неприятный побочный эффект). Купидончик уговаривает героя поцеловаться со школьной красоткой Хиямой Акане, в которую он и без того влюблён, и, как выясняется, отнюдь не безответно. Но есть нюанс: Акане — яндере (то есть немножко одержимая психопатка со склонностью к насилию). А после того как всё получается, Гури решает, что Сейдзи ей и самой нравится... В общем, парень вляпывается по уши, хотя сам он всего-то и хотел, что нормальных здоровых отношений с хорошей девушкой.
Анимешная комедийная романтика радует нас в последнее время непозволительно редко. Но этот сериал кажется достаточно перспективным. Забавная пародийная завязка, большое количество поцелуев в трейлере, освежающая яндерность главной героини. Всё намекает на возможный вин. Режиссёр у проекта, правда, не шибко опытный: Ацущи Нигорикава ставил самостоятельно только «Аниме-тренировки EX». Зато сценарист Нацуко Такахащи отметилась в куда большем числе проектов.
довольно высокий
Пятница, 7 апреля
Эпизодов 12
Две ученицы третьего класса средней школы в образах Ангелов-близнецов сражаются со злом по приказу ёжика по имени Мируку-чан. Поначалу у девочек мало общего, они постоянно спорят, но со временем узнают друг друга лучше и начинают дружить.
Сериал про девочек-волшебниц, ну наконец-то! Мы ведь так их любим...
Режиссёру Ёщиаки Ивасаки («Любовь и Хина»), сценаристу Мичико Итоу («Хентайный принц и каменная кошка») и студии J.C. Staff вполне по силам создать интересную и смешную комедию, но нам не верится, что это случится именно с сериалом «Ангелы-близнецы: Прорыв». Уж извините.
вообще нет
Первый сезон перезапущенного «Берсерка», при всём своём техническом несовершенстве, оказался зрелищем настолько захватывающим, что получил от нас звание лучшего аниме летнего сезона. Впрочем, едва ли у него получится провернуть тот же самый трюк дважды — уж слишком сильна конкуренция в этот раз. Тем не менее, мы с нетерпением ждём продолжения кровавых и жутковатых приключений Чёрного Мечника Гатса (и компашки его умеренно раздражающих сайдкиков), прорубающего своим огромным мечом путь сквозь орды демонов-людоедов и безумных религиозных фанатиков в суровом и мрачном тёмно-фэнтезийном мире. И надеемся, что на сей раз графика будет получше.
стабильно высокий
Эпизодов 12
Жившая в японской деревне Хинако не умела грамотно разговаривать, но в итоге школьницу это достало, она переехала в Токио и решила записаться в театральный кружок. Да только вот в школе, куда она перевелась, кружок как раз распустили, а вместо нормального общежития её поселили в книжную лавку, где живёт поедающая книги девица.
Врать не будем, финальной фразы завязки мы услышать не ожидали. Но в остальном перед нами чистейшей воды комедийная повседневность подвида «Милые девочки страдают фигнёй». Причём упор, судя по трейлеру, надо делать на слово «милые».
Среди подобных сериалов хватает пусть банальных, но всё же неплохих экземпляров, заходящих «под настроение». Ну, такое, когда вокруг тоска и слякоть, думать ни о чём не хочется, а бессмысленная милота на экране помогает ненадолго разбавить серые будни. И «Дневник Хинако» почти наверняка пополнит список подобных произведений.
Мы, однако, продолжим просмотр дальше первого эпизода только в том случае, если он будет действительно забавным. А ещё лучше — смешным. Но вот в это верится с трудом, сколько бы супердеформеда в трейлер ни пихали.
очень маловероятно
Олдскульные студии продолжают примериваться к новым технологиям: то Ghibli объединится с собаку на CG съевшей Polygon Pictures для работы над «Роньей, дочерью разбойника», то вот основанная в 1948 году Toei Animation самостоятельно свой первый CG-сериал сделает. Причём по оригинальному сценарию и с пришельцем — не из другого времени или с другой планеты, а аж из мира за пределами космоса. Собственно, раса пришельца под названием анисотороны этот самый космос и создала, а теперь собирает генерируемую им информацию.
Вот только Toei всё же слегка отстала от трендов и сделала пришельца не осьминогоподобным гектаподом, а альбиносистым бисёненом. Ну что ж, бывает. Вопрос в том, не отстала ли она и по другим фронтам.
штампы или что-то новенькое?
Это почти как «Фанфан-тюльпан», только «Рил-Рил-Фейрил»… ну ладно, на самом деле, ничего общего. Хотя без цветов тут всё-таки не обходится: главная героиня этого фэнтезийного аниме — цветочная феечка. А ещё среди здешних фей есть овощные, грибные, ягодные, насекомные, погодные… Плюс летающие единороги. Милота-то какая, кавайнота.
мы, конечно, любим сладкое — но не настолько
Эпизодов 25
Действие разворачивается через десять лет после событий первого сезона, когда дракон Бахамут чуть было не ожил и не уничтожил весь мир. Сейчас баланс сил сильно сместился в пользу людей — они укрепляют власть и копят богатство, демоны полностью подчинены их воле, а боги утратили силу из-за недостатка людской веры. Нина Дранго — молодая и шебутная охотница за головами — приезжает в столицу и, разумеется, впутывается в какое-то нешуточное приключение.
Первый сезон «Бахамута» наглядно доказал, что хорошее аниме можно снять по какому угодно первоисточнику — даже по мотивам карточной игры. Роскошная анимация, отличные персонажи (боже, какой няшей была главная героиня!), достойный сюжет — этого вполне достаточно, чтобы увлечь даже тех, кто оригинал в глаза не видел и вряд ли когда-нибудь увидит.
Сиквел снимает тот же режиссёр, хотя сценарием уже занимается другой человек. Впрочем, большая часть авторского состава всё же вернулась, а на бюджет компания Cygames (производитель игры) явно снова не поскупилась — достаточно посмотреть трейлеры. Не оставят нас в беде и многие герои первой части — например, Кайзер, Фавро и Рита. Увы, возвращения милейшей Амиры никто не обещал — она, конечно, может объявиться, но пока на это ни намёка. Остаётся надеяться, что новая главгероиня Нина послужит ей хорошей заменой; ну и порадоваться, что «Девственная Душа» в два раза длиннее «Происхождения».
высоченный
Суббота, 8 апреля
Люди создали множество потрясающих и завораживающих историй, которые вызывают радость, печаль, злость и другие сильные эмоции. Но всё же это впечатления сторонних наблюдателей. А что если бы у персонажей этих историй появилась собственная воля? Были бы мы для них богоподобными созданиями, которые приносят их истории в мир?.. Теперь наш мир изменился, и наказание для царства богов назначено. В «Воссоздателях» каждый становится Творцом.
Уважаемые люди — режиссёр «Судьбы: Ноль» и «Альдноа.Зеро» и автор манги «Пираты „Чёрной лагуны”» — собрались вместе, чтобы рассказать, что было бы, материализуйся вдруг ваша любимая аниме-вайфу в реальной жизни. Нет, наверняка всё не так просто, и нас ждут и экшен (среди вайфу будут магички и пара мехаводов), и драма, и хитрые сюжетные повороты (по крайней мере, мы на это надеемся), но сюжетная основа именно такая. И знаете, что-то в этом есть...
настороженно высокий
Сложно сказать, что перед нами новый сериал: первый сезон забавных короткометражек про молоденькую девушку-ниндзя и крутого Нобунагу закончился только что. Соответственно, и писать особо не о чем. Авторы у руля остались прежние, сэйю не изменились. Те из нас, кто тайно смотрел сериал раньше, будут смотреть и дальше. А остальные вряд ли присоединятся к просмотру.
средний
Эпизодов 25
Есть у японцев традиция: каждый год в апреле выпускать новый сезон «Ринне». Традиция пока молодая (ей всего третий год), но устойчивая. А учитывая количество глав манги-первоисточника за авторством плодовитой Румико Такахащи, у традиции есть все шансы заматереть. Собственно, глав сейчас 363, и манга по-прежнему является онгоингом; а экранизация, хотя старается вместить в себя побольше и нередко перепрыгивает через главы, за полсотни серий не одолела и двухсот глав. Бесконечные сёнены (и сёдзё-сёнены) такие бесконечные.
Первый сезон мы отсмотрели с интересом, хоть и косясь на часы в самые затянутые моменты (а их было немало). Второй сезон встретили пассивно-одобрительно: в его неплохой уровень верили, но смотреть не стали. В преддверии третьего сезона энтузиазм остаётся на всё той же отметке «Окей, хорошо, но как-нибудь без нас».
мило, но мимо
Старшеклассник Масамуне Идзуми — автор ранобе, у которого есть напарник под псевдонимом «Эроманга-сенсей», рисующий красивые, но невероятно похабные картинки и никогда не срывающий сроки. Его Масамуне ни видел ни разу в жизни, но заочно считает мерзким и толстым отаку-извращенцем. Ещё у Идзуми есть младшая сестра по имени Сагири — натуральная хикикомори, не выходившая из своей комнаты уже целый год и надрессировавшая брата приносить ей еду по специальному сигналу (стуку в пол). Разумеется, в один полный открытий день Масамуне узнаёт, что Сагири и есть Эроманга-сенсей, а потом у этого семейного подряда появляется соперница — авторша популярнейшей сёдзё-манги, которая к тому же весьма хороша собой.
Если сюжет про озабоченную сестру и брата, который пытается найти с ней общий язык, показался вам смутно знакомым, то не спешите списывать всё на дежавю — просто-напросто «Эромангу-сенсея» и «Моя сестрёнка не может быть такой милашкой» написал один и тот же человек, Цукаса Фущими. Ранобэ, на котором основан новый сериал, мы не читали, поэтому поверим на слово знатокам, уверяющим, что его сходство с «Сестрёнкой» не заходит дальше сюжетной завязки.
В любом случае проект интересный — тут вам и взаимоотношения в странной семейке, и школьная романтика, и индустрия ранобэ изнутри (ну, мы на это надеемся), и хорошая анимация от A-1 Pictures. Да, режиссёр и сценарист не шибко опытные, но дадим им шанс.
высокий
Воскресенье, 9 апреля
Во вселенной сериала термином «I-машины» называют роботов, пригодных для работы в экстремальных условиях. Во время работы с I-машиной ученица Академии Белого Альянса Майя Микури оказалась вовлечена в происшествие, связанное с пиратами, и в итоге стала членом экипажа на корабле космических шахтёров.
Сначала космические мусорщики, теперь космические шахтёры... Горо Танигучи-сан, оставьте уже это и займитесь Лелушем. Но нет, режиссёр «Кода Гиасса» и «Активного рейда» неумолим и маниакально предан космической фантастике с сомнительными концептами. Вот и получается: постановщик хороший, но бледная завязка вкупе с неинтересным трейлером опускают наш рейтинг ожиданий в зону, опасно близкую к плинтусу. Обидно.
довольно низкий
Лучший сериал 2013 года по версии Всеяредакции возвращается на второй сезон, причём делает его та же самая команда — студия P.A. Works (которая до этого ни разу не снимала сиквелы), режиссёр Масаюки Ёщихара, автор романа-первоисточника Томихико Морими и все сэйю, озвучивавшие главных героев. Первый сезон расходился на дисках слабенько, но так подстегнул продажи романа, что продолжение не заставило себя ждать — благо созданный Морими-саном и P.A. Works мир прямо-таки напрашивался на углублённое изучение. Мы не думали, что взаимоотношения тануки, людей и тенгу могут быть такими увлекательными, драматичными и весёлыми одновременно, но в очередной раз убедились, что талантливые люди даже в жанре «фольклор-повседневности» могут создать натуральный шедевр для всех.
Разумно предположить, что в плане качества «Восторженное семейство 2» не будет как-то сильно отличаться от первого сезона. О сюжете продолжения мало что известно — да, точно появится как минимум один новый ключевой персонаж, но на этом и всё. Так что стискиваем зубы покрепче и начинаем считать дни до премьеры. А тем, кто по какой-то причине не видел наше «Лучшее аниме 2013-го», можно лишь посоветовать быстрее исправляться. Вот вам синопсис, не благодарите:
В Киото бок о бок живут тануки (енотовидные собаки), тенгу (носатые черти из японского фольклора) и люди (просто люди). Главный герой — Ясабуро Щимогамо, третий сын клана тануки Щимогамо, чей отец руководил киотской общиной тануки до тех пор, пока его не съели члены человеческого «Пятничного клуба». Заботясь о престарелом тенгу, сражаясь с другими тануки и общаясь с загадочной девушкой по имени Бентен, Ясабуро постепенно узнает всю правду о смерти отца.
выше не бывает
Понедельник, 10 апреля
В мире, где существуют ведьмы, но никто толком не знает, что такое магия, как она работает и как ей научиться, вместе путешествуют ведьма по имени Зеро, которая мало знает об окружающем мире, и наёмник-зверолюд, мечтающий стать человеком. Ведьма ищет способный уничтожить мир гримуар под названием «Книга Зеро», похищенный из её логова какими-то разбойниками, а наёмник охраняет девушку, ожидая в ответ, что она, достигнув цели, превратит его в человека.
По завязке — обычное фэнтези, а режиссёр-дебютант Тецуо Хиракава ассистировал до этого в «Цветах зла»... Не исключаем даже, что сериал может выйти неплохим, благо комбинация магички и зверолюда выглядит не запредельно шаблонно. Вот только смотреть обычное фэнтези в нынешний напряжённый сезон мы вряд ли станем дальше первой пары эпизодов.
средний
Вторник, 11 апреля
В детстве Нино очень дружила с мальчиком Момо и любила вместе с ним петь. А потом он вдруг куда-то исчез. Через некоторое время Нино подружилась с юным композитором Юдзу, который позволял ей исполнять его песни и вообще помог прийти в себя. А потом тоже исчез. С тех пор прошло несколько лет, Нино не забросила пение, выросла и перешла в старшую школу, где ей предстоит вновь встретить своих друзей детства и с головой окунуться в мир школьных музыкальных групп.
От микса романтики и музыки мы ещё никогда не отказывались — иногда эта комбинация даёт прямо-таки роскошный результат (см. «Нану» и «Белый альбом»). Да и мангу «Не скрывая крик», положенную в основу сериала, вроде бы хвалят. Другое дело, что музыкальное сопровождение обоих трейлеров не вызывает никаких положительных эмоций, а это уже тревожный звоночек.
Плюс режиссёр Хидея Такахащи совсем недавно снял «Кейдзо» — вещь настолько специфическую, что дальше просто некуда. От сериала с концепцией «Девки в озере купались, девки жопами толкались» — к трогательной истории любви? Ох, не знаем, не знаем. Наконец, сценаристка Деко Акао работала над безумно неторопливыми «Летающей ведьмой» и «Белоснежкой с красными волосами» (хотя оба сезона «Норагами» её оправдывают).
В общем, идея-то хорошая, но переживаем за реализацию.
очень осторожный
Есть в мире стабильность: экранизации манги «Тетрадь дружбы Нацуме» как начали выходить в 2008 году, так до сих пор не перестали. Благо первоисточник по-прежнему является онгоингом. В сумме уже получилось 76 серий — и вот на подходе новая порция. Разве что в поле «студия» с 2016 года значится другое название, но на самом деле Shuka — отпочковавшееся подразделение ранее трудившейся над франчайзом Brain's Base, так что и тут без кардинальных перемен.
Поклонников искренне поздравляем, а сами благожелательно наблюдаем со стороны.
не смотрим, но одобряем
Среда, 12 апреля
Эпизодов 12
Сюжет игры-первоисточника рассказывает о девушке по имени Хинако, которая выросла без родителей и вообще думала, что у неё нет живых родственников. Но однажды перед ней возникает парень по имени Хикару, который заявляет, что является братом-близнецом Хинако, после чего просит героиню занять его место в известной частной мужской школе для малолетних преступников.
Боевая девочка… школьница-хулиганка, вот это поворот! Но трейлер сразу сообщает, что это реверс-гаремник обыкновенный, бессмысленный и беспощадный, как дерущиеся бисёнены. Какое разбазаривание драгоценного генофонда!
Авторы доверия не внушают — режиссёр снял пару эпизодов «Лога Горизонта», сценарист отвечал за унылых представителей жанра «Норн9» и «Братский конфликт», так что ловить здесь нечего, расходимся, пацаны.
нет
Что интереснее: аниме про трёх девушек в одной комнате или про трёх парней в одной комнате? Мнения зрителей рискуют разделиться пополам. Что ж, студия Typhoon Graphics решила не мучить себя муками выбора ЦА, а сесть на два стула: зимой выпустила сериал про девушек-соседок «Одна комната», а весной готовит к выходу сериал про парней-соседей. И пусть обиженным никто не уйдёт.
не-а
Пятьсот лет назад человечество было практически уничтожено ужасными «Тварями». Ныне выжившие представители других рас обитают на парящих островах в постоянном страхе. Противостоять «Тварям» могут только девушки, которых называют «Феями», обладающие способностью использовать силу древнего оружия — «Священных мечей». Жизни «Фей» коротки, а сражения с «Тварями» — единственный их смысл. Посреди всего этого после пятисотлетнего сна пробуждается Виллем — последний человек, который становится лидером и наставником отряда «Фей».
Магическая школота с нескрываемо слёзодавильной концепцией и запредельно длинным названием. Пока не видно причин не дропать сериал... Может быть, затасканную концепцию переборет потрясающий авторский состав? Отнюдь! В кресле режиссёра засел Дзюничи Вада, отметившийся унылым «Исчезновением Нагато Юки-чан», а за сценарий отвечает автор оригинального ранобэ Акира Карено. Разве что трейлер получился приятной подборкой статичных сцен под хорошую грустную музыку. Но этого маловато, чтобы существенно подогреть наш интерес к сериалу.
весьма невысокий
Четверг, 13 апреля
Эпизодов 12
В своё время сериал «Как из заурядной девушки воспитать героиню» предложил анимешникам задаться любопытным вопросом, который большинству из них и в голову-то не приходил: а что если на роль главной героини в романтической комедии поставить не очередной типаж, а нормальную, обычную девушку без каких-либо перегибов?
Оказалось, что на выходе может получиться очень хороший и весёлый сериал. Это не значит, что он таким и получился, — больно уж неровным было качество в первом сезоне. Но потенциал идеи проклёвывался достаточно часто, чтобы некоторые из нас и оригинал досмотрели, и второму сезону планировали дать шанс.
А ещё там должна была затрагиваться тема производства визуальных новелл, но вот уж на что-что, а на нормальную демонстрацию трудовых будней мы в сиквеле даже не надеемся.
умеренно высокий
Полку дивного нового японского мира ожившего всего прибыло — на очереди говорящие закуски! Похоже, история «Какой ты чипс» только набирает обороты. Ну-ка, даёшь «Какой ты сушёный кальмар» и «Какой ты табуле»!
вы самое слабое звено, прощайте
Пятница, 14 апреля
Эпизодов 12
Гордый архангел Люцифер (женского пола) ослушался Бога и был низвергнут в глубины ада. По пути вниз падший ангел знакомится с обычной земной школьницей по имени Мария, которая ей помогает. Уже в аду Люцифер встречается с Левиафаном (тоже женского пола), которая рассказывает бывшему ангелу про Семь Смертных Грехов — семерых демонов, правящих адом. Когда Семь Смертных Грехов запечатывают ангельские силы Люцифера, та в компании Марии и Левиафана отправляется в путешествие, цель которого — отыскать и одолеть каждую из демониц.
В каждом аниме-сезоне должен быть хотя бы один сиськоэкшен. Это, товарищи, закон, и никакая «Воля!» его не отменит. Мы бы, однако, предпочли увидеть уточнение к этому закону — чтобы единственный сиськоэкшен сезона обязательно был хорошим. Чтобы персонажи были интересными, обнажёнка — эротичной, а драки — захватывающими. Большинство подобных сериалов успешно забывает, что бесконечное увеличение привязанных к анимешным девочкам арбузов — отнюдь не способ превзойти предшественников. И что тупая пробежка по штампам, как показывают продажи, давно не нужна даже самым задротистым отаку.
Сериал «Грех: Семь смертных грехов», к сожалению, кажется очередной попыткой создать наибанальнейший экшен с наибанальнейшим фансервисом. Рады будем ошибаться, но...
новой «Старшей школы DxD» ждать не приходится
Принцесса меча Айз Валленштайн — лучшая мечница города Орарио — вместе с соратниками вновь отправляется в гигантский лабиринт, известный как Подземелье. Там на пятидесятом этаже, где водятся неведомые кошмары вроде разложившегося трупа дракона и ещё более жутких и непонятных созданий, Айз устремляется навстречу опасности. И вдруг перед собой она видит юношу...
Оригинальный сериал про цепляние девчонок в подземельях был довольной приятной, хоть и неровной фэнтезятиной. Спин-офф делает команда режиссёра Ёхея Судзуки («Предсказательницы из Мейрочо») и сценариста Хидеки Щиране («Цеплять девчонок в подземелье дурно?», «Свидание на жизнь»). Не ахти какие крутые люди, конечно, но будем надеяться на лучшее.
средний
Суббота, 15 апреля
Кого только в учителя не берут — то космического осьминога-разрушителя, то инопланетную охотницу за головами, то вообще кота. Теперь вот ответственную работу по обучению подрастающего поколения доверили Паскалю — настолько глупому, что он даже своё имя написать не может. Ах да, и ещё он, разумеется, не человек.
уровень упоротости неплох, но мы привыкли к большему
Эпизодов 12
В Японии, оправляющейся после великого бедствия, двое юных гениев — Уматаро Тенма и Хирощи Очаномидзу — мечтают о будущем. Оба трудятся день и ночь на ниве робототехники, но с разными целями. Тенма стремится создать «бога», который превзойдёт человека, Очаномидзу — «друга», равного человеку. Результатом их совместной работы становится робот A106. Так кем же он будет?..
«Атом: Начало» — приквел легендарного «Астробоя» (он же «Могучий Атом»), сериала, который больше полувека назад определил аниме как мы его знаем. Само собой, новый сериал ни на что подобное не претендует. Судя по всему, это просто крепкая ретро-фантастика, над которой работает вполне профессиональная команда, а на озвучке трудятся хорошие сэйю. Этого более чем достаточно, чтобы дать сериалу шанс.
любопытно
Кто может противостоять вызовам современного мира — пожарам, преступности и прочим техногенным катастрофам? МЧС? Полиция? Лиам Нисон? Нет, только младшеклассники на машинках-трансформерах (их здесь называют драйвхэдами)!
В общем, это ещё один сериал для младшего школьного возраста, подлинная цель которого — вытягивание из родителей денег на игрушки и другой мерчандайз. Проходим мимо, не задерживаемся.
нулевой
Полнометражки
- 7 апреля пятница
- Ночь коротка, так что гуляй, девочка Yoru wa Mijikashi Arukeyo Otome
- 15 апреля суббота
- Щин-чан. Фильм 25 Eiga Crayon Shin-chan Shūrai! Uchūjin Shiriri
- Юки Юна — героиня: Глава Ващио Суми: Фильм 2 Yūki Yūna wa Yūsha de Aru: Washio Sumi no Shō: Tomodachi Tamashii
- 19 апреля среда
- Удар монстра: Фильм Monster Strike The Movie
- 22 апреля суббота
- Воля: Бесконечная мозаика: Узы Free! -Timeless Medley- Kizuna
- 28 апреля пятница
- Семёрка Троицы Gekijōban Trinity Seven - Yūkyū Toshokan to Renkinjutsu Shōjo
- Ученица богов: Тайная Кокотама в кино Kami-sama Minarai: Himitsu no Cocotama
- 6 мая суббота
- Фэйри Тэйл: Крик дракона Fairy Tail: Dragon Cry
- 17 мая среда
- Беззвучный голос Koe no Katachi
- 19 мая пятница
- Песня Лу на рассвете Yoake Tsugeru Lu no Uta
- 20 мая суббота
- Блейм! Blame!
- 26 мая пятница
- Люпен III: Брызги крови Гоемона Ищикавы Lupin the IIIrd Chikemuri no Ishikawa Goemon
- 27 мая суббота
- Обитель зла: Вендетта Biohazard: Vendetta
- 2 июня пятница
- Попин Q Pop In Q
- 10 июня суббота
- Король Призмы 2 King of Prism: PRIDE the HERO
- 17 июня суббота
- Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды Gekijōban Mahōka Kōkō no Rettōsei
- 21 июня среда
- Я жду мгновения, когда ты полюбишь меня: Признания исполнительного комитета Suki ni Naru Sono Shunkan o: Kokuhaku Jikkō Iinkai
- 24 июня суббота
- Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви: Фильм 2 Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi: Hasshin-hen
OVA
- 4 апреля вторник
- Моя геройская академия 2 Boku no Hero Academia
- 6 апреля четверг
- Синий экзорцист 2: Цикл Нечистого Короля Киото Ao no Exorcist: Kyoto Fujō Ō-hen
- 7 апреля пятница
- Адзин Ajin OVA
- 13 апреля четверг
- Повседневная жизнь c девушками-монстрами Monster Musume no Iru Nichijō
- 15 апреля суббота
- Детектив Конан: Багряное любовное письмо Meitantei Conan Kara Kurenai no Love Letter
- 19 апреля среда
- Моя двуличная сестрёнка Умару-чан Himouto! Umaruchan
- 26 апреля среда
- Бей в кровь 2 Strike the Blood II
- Бессмыслица Kubikiri Cycle
- Кейдзо Keijo!!!!!!!!
- Тетрадь дружбы Нацуме 5 Natsume Yūjin-Chō Go
- 29 апреля суббота
- Номера Nanbaka
- 2 мая вторник
- Кухня Сомы 2 (спецвыпуск) Shokugeki no Sōma
- Чёрный клевер Black Clover
- 13 мая суббота
- Отважные ведьмы Brave Witches
- 17 мая среда
- Дни DAYS
- 24 мая среда
- Бессмыслица Kubikiri Cycle
- Габриэль бросает школу Gabriel Dropout
- Морская школа Haifuri
- 26 мая пятница
- Одна комната One Room
- Чируран пополам Chiruran Nibun no Ichi
- 31 мая среда
- Тэнти — лишний! Рё-о-ки 4 Tenchi Muyo! Ryo Ohki Dai-4-Ki
- Некопара Nekopara
- 2 июня пятница
- Моя геройская академия 2 Boku no Hero Academia
- 28 июня среда
- Бессмыслица Kubikiri Cycle