Haoliners Animation League

Парень по имени Суи Гин хоть и беден, но является одним из лучших игроков в онлайновые видеоигры. Но об этом не знает никто, кроме его одноклассницы Рику Леи. Однажды она передаёт ему таинственное устройство, но прежде чем успевает хоть что-то объяснить, её похищают, а сам Суи Гин попадает в череду неприятностей. В поисках способа спасти девушку он случайно включает устройство, позволяющее ему «нырять» в мир новой виртуальной игры.

Бум сериалов, посвящённых игрокам в MMO, стихать явно не планирует — на радость фанатам темы и к разочарованию всех тех, кто от неё давно устал. «Серебряный страж», впрочем, выделяется на общем фоне двумя моментами. Во-первых, аниме основано не на манге, а на популярном китайском веб-комиксе. Во-вторых, сериал чётко разграничивает реальный и виртуальный миры по визуальной части: в быту герои выглядят более-менее традиционно, в то время как уход в игровую вселенную превращает их в супердеформированных чибиков.

В целом и трейлер, и синопсис выглядят откровенно средне: потенциал вроде бы есть, но поводов всерьёз интересоваться судьбой сериала как-то не заметно.