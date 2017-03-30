Final Fantasy XV — тизер дополнения Episode Prompto

Следующее сюжетное DLC к Final Fantasy XV может изменить геймплей куда сильнее, чем приключения Гладио — всё-таки Промпто, в отличие от товарищей, предпочитает пользоваться огнестрелом (ну и во время старых роликов к Final Fantasy Versus XIII, обрезки которой в итоге превратились в Final Fantasy XV, геймплей за него был похож именно что на шутер). Пока, впрочем, это лишь теории — тизер Episode Prompto посвящён не геймплею, а предполагаемому драматизму истории блондина.

Выйдет Final Fantasy XV: Episode Prompto где-то в июне.