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Final Fantasy XV — тизер дополнения Episode Prompto

Следующее сюжетное DLC к Final Fantasy XV может изменить геймплей куда сильнее, чем приключения Гладио — всё-таки Промпто, в отличие от товарищей, предпочитает пользоваться огнестрелом (ну и во время старых роликов к Final Fantasy Versus XIII, обрезки которой в итоге превратились в Final Fantasy XV, геймплей за него был похож именно что на шутер). Пока, впрочем, это лишь теории — тизер Episode Prompto посвящён не геймплею, а предполагаемому драматизму истории блондина.

Выйдет Final Fantasy XV: Episode Prompto где-то в июне.

 
 
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Видео Final Fantasy XV (PlayStation 4, Xbox One)
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