Телеовощи. Выпуск 159: Неудобно

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:30 —
|Новости
|00:35:07 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:50:07 —
|Почему мы не посмотрели «Огнестрел»
|00:51:34 —
|«В пустыне смерти» — 2х01 (премьера сезона)
|00:55:32 —
|«Большой куш» — 1х01 (премьера)
|01:00:03 —
|«Железный кулак» — 1х01—03 (премьера)
|01:10:15 —
|«Последнее королевство» — 2х01 (премьера сезона)
|01:12:51 —
|«Творя историю» — 1х03
|01:15:02 —
|«Суд проб и ошибок» — 1х03–04
|01:17:25 —
|«Родина» — 6х09
|01:22:12 —
|«Миллиарды» — 2х05
|01:28:48 —
|«В розыске» — 1х07
|01:31:52 —
|«Флэш» — 3x17
|01:36:54 —
|«Волшебники» — 2x09
|01:42:06 —
|«Последний кандидат» — 1х13
|01:47:09 —
|«Пространство» — 2х09
|01:53:30 —
|«Легион» — 1х07
|01:59:57 —
|«Самурай Джек» — 5х02
|02:01:28 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x11 (впечатления Льва)
|02:08:42 —
|Благодарим наших спонсоров
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