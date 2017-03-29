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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Роберт Патрик снимется в экранизации хоррор-подкаста Lore

Заслуженный терминатор Роберт Патрик (фильмы «Терминатор 2: Судный день», «Переступить черту», сериалы «Секретные материалы», «Скорпион») вошёл в актёрский состав нового телевизионного проекта от Amazon — экранизации популярного хоррор-подкаста Аарона Манке Lore («Знание»).

Лучший подкаст 2015 года на iTunes и один из лучших подкастов 2016 года по версии журнала Entertainment Weekly, Lore рассказывает обо всём, что в итоге стало неотъемлемыми элементами жанра ужасов. Объединяя в одном подкасте несколько холодящих кровь историй, Манке исследует реальные исторические события, которые люди своего времени называли паранормальными, связывали с мифическими существами вроде вампиров, зомби или ведьм, и верили в них. Кого именно сыграет в сериале Роберт Патрик, пока не разглашается.

Наряду с автором подкаста исполнительными продюсерами первого 10-серийного сезона антологии выступят Гейл Энн Хёрд («Ходячие мертвецы») и Бен Силверман. Шоураннером назначен Глен Морган («Пункт назначения 3»). Съёмки стартуют этой весной, а на телеэкраны сериал выйдет не позднее начала следующего года.

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