Annapurna Pictures и Amazon готовят анимационную криминальную комедию про плюшевых зверей

Ответственная за безобразие в «Полном расколбасе» продюсерская компания Annapurna Pictures готовит анимационный сериал для Amazon Studios под названием «Амбервиль».

Действие криминальной чёрной комедии, основанной на серии книг Тима Дэвиса Mollisan Town, развернётся в городе, населённом живыми плюшевыми зверями. Главный герой — вставший на путь исправления медведь с тёмным прошлым и оригинальным именем Тедди — вынужден вернутся в криминальное подполье, когда бывший босс поручает ему невыполнимое задание.

Создателями мультсериала для взрослых числятся Крис Маккой («Хорошие дети») и анимационных дел мастер Конрад Вернон («Монстры против пришельцев»). Маккой напишет сценарий пилотного эпизода, а Вернон его срежиссирует. Вдобавок парни выступят исполнительными продюсерами проекта наравне с Меган Эллисон, Сью Нэйгл и Дэвидом Дистенфелдом.