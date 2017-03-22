Анонс аниме «Эврика Семь: Хай-Эволюция»

Студия Bones объявила о производстве трёх полнометражных фильмов, связанных с франчайзом «Эврика Семь», под общим названием «Эврика Семь: Хай-Эволюция» (Kōkyōshihen Eureka Seven Hi-Evolution). Фильмы будут являться приквелом и пересказом событий оригинального сериала, вышедшего в 2005-м. Первый из них появится на экранах кинотеатров Японии в этом году, два следующих — в 2018-м и 2019-м соответственно, а к работе привлечён практически весь авторский состав, который занимался сериалом.

Сериал рассказывает о парне по имени Рентон Тёрстон, живущем со своим дедушкой-механиком. В один прекрасный день в его дом врезается мех под названием «Нирваш», управляемый девочкой по имени Эврика, которая просит помочь отремонтировать гигантского робота после аварии. Влюбившись в Эврику с первого взгляда, Рентон решает оставить свою жизнь в родном городке и посвятить себя девушки защите. Сюжет первого фильма трилогии будет начинаться за десять лет до происходящих в сериале событий, во время происшествия под названием «Первое Лето Любви».

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