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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Эврика Семь: Хай-Эволюция»

Студия Bones объявила о производстве трёх полнометражных фильмов, связанных с франчайзом «Эврика Семь», под общим названием «Эврика Семь: Хай-Эволюция» (Kōkyōshihen Eureka Seven Hi-Evolution). Фильмы будут являться приквелом и пересказом событий оригинального сериала, вышедшего в 2005-м. Первый из них появится на экранах кинотеатров Японии в этом году, два следующих — в 2018-м и 2019-м соответственно, а к работе привлечён практически весь авторский состав, который занимался сериалом.

Сериал рассказывает о парне по имени Рентон Тёрстон, живущем со своим дедушкой-механиком. В один прекрасный день в его дом врезается мех под названием «Нирваш», управляемый девочкой по имени Эврика, которая просит помочь отремонтировать гигантского робота после аварии. Влюбившись в Эврику с первого взгляда, Рентон решает оставить свою жизнь в родном городке и посвятить себя девушки защите. Сюжет первого фильма трилогии будет начинаться за десять лет до происходящих в сериале событий, во время происшествия под названием «Первое Лето Любви».

Авторы
Режиссёр Томоки Кёда «Эврика Семь», «РаЗефон»
Сценарист Дай Сато «Эрго Прокси», «Таинственный Джокер»
Дизайнер персонажей Кеничи Ёщида «Эврика Семь», «Гандам: Реконкиста в G»
Дизайнер мехов Щёджи Кавамори «Макросс Плюс», «Акварион»
Композитор Наоки Сато «Сельскохозяйственные истории», «Класс убийств»
Студия Bones

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Видео Эврика Семь: Хай-Эволюция (Kōkyōshihen Eureka Seven Hi-Evolution)
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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