Официальный возрастной рейтинг «Чудо-женщины»

Важнейший этап в кинотеатральной жизни фильма «Чудо-женщина» — выдача возрастного рейтинга. И вот какое дело — никаких сюрпризов. Детище студий Warner Bros. Pictures и DC Entertainment получило PG-13 за сцены насилия и экшена, а также слегка неприличное содержание.

Никто и не ждал, что «Чудо-женщина» будет как «Логан: Росомаха» — потрошить людей и нецензурно выражаться. Все мейнстримовые экранизации комиксов (вне зависимости от принадлежности к какой-то конкретной киновселенной) предпочитают не выходить за рамки PG-13.

Главные роли исполнили Галь Гадот, Крис Пайн, Робин Райт, Дэнни Хьюстон, Дэвид Тьюлис, Юэн Бремнер, Саид Тагмауи, Елена Анайя и Люси Дэвис.

«Чудо-женщина» выходит 1 июня. Это будет четвёртый фильм в кинематографическом мире DC после «Человека из стали», «Бэтмена против Супермена» и «Отряда самоубийц». Вслед за «Чудо-женщиной» выпустят «Лигу справедливости».

До того как стать Чудо-женщиной, она была Дианой, принцессой амазонок. Когда американский пилот элегантно падает на райский остров, главная героиня узнаёт, что во внешнем мире бушует страшная война. Диана покидает родной остров, уверенная, что ей по силам предотвратить угрозу. Сражаясь за мир во всём мире, она познаёт свои истинные силы и судьбу.