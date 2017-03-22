Издание Tracking Board докладывает, что по Голливуду шастает новая горячая тема — черновик сценария фильма «Принцессы» (Princesses). Гениальное описание идеи звучит следующим образом: женская версия «Мстителей» с классическими сказочными принцессами.

Нир Панири («Извлечение») написал сценарий, который продвигают Дэвид Боксербаум и Джейк Вагнер. Пока неизвестно, какие именно принцессы попали в сюжет, но все они наверняка прекрасно известны, имеют статус всеобщего достояния и были множество раз использованы студией Disney.

Разумеется, «Принцесс» предложили и студии Walt Disney Pictures. в комплекте даже шёл потенциальный режиссёр — Хоаким Роннинг, один из постановщиков фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Интересно посмотреть, что произойдёт, если две стороны не договорятся и «Принцесс» возьмёт кто-нибудь другой. Сложно будет остановить Walt Disney Pictures от создания нечто подобного хотя бы в анимационной форме, в этом плане их мультяшные сказочные принцессы принадлежат только им и куда более узнаваемы (есть даже парочка уникальных).

И всё это уже было в «Шрэке 3».