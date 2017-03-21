Пока продление фантастического сериала телеканала The CW «Радиоволна» находится под большим вопросом, исполнительница главной роли Пейтон Лист (фильмы «Триумф», «Встреча со злом», сериал «Холм одного дерева») нашла себе новое пристанище — многосерийную драму «Управление полётом» на телеканале CBS. В пилотном эпизоде актриса исполнит одну из ведущих партий наряду с Дэвидом Джинтоли («Гримм») и Поппи Монтгомери («Незабываемое»).

Околокосмическая драма расскажет о новом поколении астронавтов и учёных НАСА, об их личной жизни и о тяжёлой работе во время критически важной миссии, когда нет права на ошибку. В их числе состоит и Ким в исполнении Пейтон Лист — специалист программы подготовки астронавтов и оператор по связи с экипажем во время миссии.

Над сценарием поработал автор нашумевшей книги и одноимённого фильма «Марсианин» Энди Уир. Он также является исполнительным проекта вместе со своим коллегой по фильму Саймоном Кинбергом. Шоураннером числится Брайан Бакнер («Настоящая кровь»). Режиссирует Джереми Подесва («Игра престолов»). Производственный процесс контролирует CBS TV Studio.