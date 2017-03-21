Детали Uncharted: The Lost Legacy

Разработчики Uncharted: The Lost Legacy решили раскрыть ряд деталей о том, что ждёт публику в этом независимом дополнении к Uncharted 4: A Thief’s End.
- Самая большая локация в истории серии.
- Увеличенный упор на свободу перемещения, исследование и поиск секретов.
- Перестрелки перестали быть единственным способом решения проблем ещё в A Thief’s End, но The Lost Legacy двинется ещё дальше: ряд стычек можно будет просто обойти, а любителям стелса дадут больше возможностей для незаметного устранения противников — в том числе и пистолет с глушителем.
- События The Lost Legacy стартуют через год после окончания Uncharted 4: A Thief’s End (основной концовки, а не эпилога).
- Авторы пробовали сделать Дрейка напарником Хлои, но такой вариант выглядел притянутым за уши, так что от него отказались. Как и от любых других вариантов появления обзаведшегося семьёй героя серии в повествовании.
- Продемонстрированный во время презентации взлом замков попадёт и в игру, но на конкретной механикой авторы всё ещё размышляют.
- Несмотря на возросшее количество открытых локаций, любимые фанатами зрелищные заскриптованные сценки никуда не денутся.