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Первоисточник: blog.eu.playstation.com Прямая ссылка на новость:

Детали Uncharted: The Lost Legacy

Разработчики Uncharted: The Lost Legacy решили раскрыть ряд деталей о том, что ждёт публику в этом независимом дополнении к Uncharted 4: A Thief’s End.

  • Самая большая локация в истории серии.
  • Увеличенный упор на свободу перемещения, исследование и поиск секретов.
  • Перестрелки перестали быть единственным способом решения проблем ещё в A Thief’s End, но The Lost Legacy двинется ещё дальше: ряд стычек можно будет просто обойти, а любителям стелса дадут больше возможностей для незаметного устранения противников — в том числе и пистолет с глушителем.
  • События The Lost Legacy стартуют через год после окончания Uncharted 4: A Thief’s End (основной концовки, а не эпилога).
  • Авторы пробовали сделать Дрейка напарником Хлои, но такой вариант выглядел притянутым за уши, так что от него отказались. Как и от любых других вариантов появления обзаведшегося семьёй героя серии в повествовании.
  • Продемонстрированный во время презентации взлом замков попадёт и в игру, но на конкретной механикой авторы всё ещё размышляют.
  • Несмотря на возросшее количество открытых локаций, любимые фанатами зрелищные заскриптованные сценки никуда не денутся.
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Uncharted: The Lost Legacy
 3 декабря 2016 годаСостоялся анонс игры The Last of Us Part II 4 декабря 2016 годаАнонсирована игра Uncharted: The Lost Legacy 5 декабря 2016 годаPlayStation Experience: трейлеры и анонсы
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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
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