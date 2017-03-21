Лучшее из стрима «Оскар 2017» и версия с видео с церемонии

Церемония награждения «Оскар 2017» прошла уже почти месяц назад, но не забылась. Одни помнят её из-за чудовищного факапа с номинацией «Лучший фильм», другие до сих пор не понимают, нахера организаторы потратили кучу времени на каких-то людей с улицы, а третьи с нежностью вспоминают наш легендарный семичасовой стрим, во время которого нам надонатили кучу денег и довели сумму на «Патреоне» до достаточной для постоянных видеоподкастов (даже в прямом эфире!), Кузьмин безостановочно шутил про ваших мамок, Лущинский медленно закрывал и открывал крышку от PlayStation, а Судаков пытался выпрыгнуть в окно.

В общем, весёлый был стрим! Одна беда — слишком длинный; всё-таки далеко не каждый читатель способен смотреть на наши рожи так долго (нормальный человек за это время успел бы неплохо выспаться). Что ж, давайте скажем спасибо Антону Чеснакову (да-да, именно он на пару с Юлией Шиповой занимается расшифровкой наших подкастов) за то, что он заморочился и соорудил 40-минутное видео с лучшими моментами из стрима. Теперь узнать, что происходило той судьбоносной ночью, можно во время обеденного перерыва:

Не менее полезную вещь сделал наш читатель Алексей Губанов — он наложил на наш стрим видео самой церемонии, заодно сократив видео до тех четырёх часов, пока длилось шоу. Так оно, конечно, куда познавательнее и понятнее, о чём мы вообще говорим и шутим.

Увы, для наших серверов четырёхчасовое видео — откровенный перебор, а YouTube любые ролики с оскаровской церемонией моментально банит. Поэтому у вас есть два способа обойти эти ограничения:

Посмотреть ролик в нашей группе во «Вконтакте», где таких адовых проблем с копирастией не наблюдается. Заодно можете стать подписчиком — мы будем только рады. Скачать 10-гигабайтный торрент-файл с максимально возможным качеством ролика. «Вконтакт» ругается на любое видео тяжелее 3 Гб, поэтому там пришлось налечь на компрессию, а тут никаких ограничений (кроме места на вашем винчестере) нет. Но если решите посмотреть тайминг (да, Алексей и его сделал!), то придётся всё-таки посетить нашу VK-группу.

Ну и ещё кое-что. Во время стрима мы разыгрывали футболку от «Диснея» с логотипом фильма «Изгой-один» — вполне себе официальный мерчандайз, между прочим. Отдать её мы обещали одному их тех, кто угадает победителя в номинации «Лучший фильм». Увы, в итоге оказалось, что узнать, кто именно за что голосовал, невозможно — так, по крайней мере, заявила нам администрация сервиса donationalerts.ru (а потом и вовсе перестала отвечать на вопросы).

Поэтому мы, пожалуй, попробуем такой способ: попросим тех, кто реально голосовал за «Лунный свет» (либо по приколу, либо в нострадамусовском порыве), сделать донат на 1 рубль под тем же ником и с той же платёжной системы, что во время стрима, в сообщении указав свои ФИО, электронную почту и, желательно, почтовый адрес с индексом. Поскольку сейчас мы ничего не транслируем, ваши личные данные не увидит никто, кроме нас.

Через неделю мы запустим генератор случайных чисел и выберем победителя, которому и вышлем желанную футболку. Вроде бы не самый плохой способ, как нам кажется.