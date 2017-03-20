«Макиавеллизм вооружённой девушки» — сэйю и трейлер

Экранизация манги «Макиавеллизм вооружённой девушки» (Busō Shōjo Machiavellism) получила стартовую дату (5 апреля), разжилась дополнительными сэйю, да ещё и выкатила трейлер.

Когда частную Симбиотическую Академию Аичи преобразовали из чисто женской в школу совместного обучения, перепуганные девушки вытребовали у администрации право носить оружие. Тогда же появилась и организация под названием «Пять правящих мечей», пресекающая всякие непотребства. Причём делала она это настолько успешно, что несколько поколений спустя в школу стали специально отправлять «проблемных» подростков — для перевоспитания. Номура Фудо — один из таких вот учеников, подлежащих «исправлению» (после участия в массовой драке), которое заключается в том, что учеников-парней заставляют одеваться в женскую одежду и вести себя как девчонки. За героя берётся Рин Онигавара — одна из «Правящих мечей», и теперь чтобы заслужить свободу, ему предстоит победить их всех.