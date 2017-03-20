«Макиавеллизм вооружённой девушки» — сэйю и трейлер

Экранизация манги «Макиавеллизм вооружённой девушки» (Busō Shōjo Machiavellism) получила стартовую дату (5 апреля), разжилась дополнительными сэйю, да ещё и выкатила трейлер.
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Сэйю
|Номура Фудоу
|Тасуку Хатанака
|Нагакура Гоу в «Бэттери», Икома в «Кабанери железной крепости»
|Рин Онигавара
|Юки Такада
|Рин Куросава в «Идол, действуй!», Аоба Сузукабе в «Новой игре»
|Мари Китакудзо
|Саяка Китахара
|Эмили в «Космическом Денди 2»
|Сатори Тамаба
|Нозоми Нищида
|Накадзима Макина в «Макроссе Дельте»
|Вараби Ханасака
|Рина Хидака
|Юнико Козуки в «Ускоренном мире»
|Цукуё Инаба
|Нацуми Хиока
|Амаядори Мачи в «Мико и медведе»
|Кирукиру Амоу
|Эрико Матсуи
|Сузука в «Убийце Акаме», Исузу в «Логе горизонта»
|Ноно Модзуноно
|Мику Ито
|Сахоно Ащису в «Мангаке и ассистентке»
|Чока У Барагасаки
|Акане Кохината
|Мацури в «Иске»
|Сасса Курасаки
|Михару Ханаи
|Уи Мигии
|Щиори Муто
|Щио Огура в «Нобунагане»
|Цунеми Токо
|Михару Савада
|Хикари Огасавара в «Морской школе»
|Кинуэ Танукихара
|Юки Ямада
|Щиена Кенмочи в «Загадке дьявола»
|Нико Саруватари
|Нацуми Ямада
|Альдеа в «Гибриде и сердце»
|Кёбо
|Саки Фудзита
|Имир в «Атаке на титана»
|Кусуо Масукодера
|Тецухара Ота
|Сагара Ямадзаки в «Гинтаме»
Когда частную Симбиотическую Академию Аичи преобразовали из чисто женской в школу совместного обучения, перепуганные девушки вытребовали у администрации право носить оружие. Тогда же появилась и организация под названием «Пять правящих мечей», пресекающая всякие непотребства. Причём делала она это настолько успешно, что несколько поколений спустя в школу стали специально отправлять «проблемных» подростков — для перевоспитания. Номура Фудо — один из таких вот учеников, подлежащих «исправлению» (после участия в массовой драке), которое заключается в том, что учеников-парней заставляют одеваться в женскую одежду и вести себя как девчонки. За героя берётся Рин Онигавара — одна из «Правящих мечей», и теперь чтобы заслужить свободу, ему предстоит победить их всех.
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Авторы
|Режиссёр
|Хидеки Тачибана
|«БлазБлю: Изменённые воспоминания»
|Сценарист
|Кенто Щирояма
|«Бог бедности»
|Дизайнер персонажей
|Щоко Такимото
|«Дракон Хаоса: Компания Красного Дракона»
|Композитор
|Хироми Мизутани
|«Дерёвня»
|Студия
|Silver Link