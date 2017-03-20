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«Миднайт, Техас» — дата выхода и трейлер

Телеканал NBC наконец-то определился с датой выхода сериала «Миднайт, Техас» — премьера запланирована на 25 июля. По этому случаю в сети появился новый трейлер мистического триллера.

Экранизация одноимённой книжной трилогии от автора «Настоящей крови» Шарлин Харрис рассказывает о захолустном техасском городке Миднайт, где обычный мир сталкивается с миром сверхъестественного. Эта гремучая смесь превращает заурядное с виду провинциальное местечко в полное тёмных секретов обиталище крайне загадочных личностей, куда однажды по совету покойной бабушки прибывает молодой медиум Манфред.

В сериале снимаются Франсуа Арно, Дилан Брюс, Сара Рамос, Ариэль Кеббел, Питер Менса, Париса Фитц-Хенли, Юль Васкес, Шон Бриджес и другие.

Сценаристом выступает Моника Овусу-Брин («Грань», «Агенты Щ.И.Т.»). Первую серию срежиссировал Нильс Арден Оплев («Мистер Робот»). Производственный процесс на контроле у студии Universal Television.

 
 
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Видео Миднайт, Техас
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