Крис Эванс и Хейли Беннетт отправляются на курорт спасать евреев

Крис Эванс (не на фото) и Хейли Беннетт («Девушка в поезде») пробуют попасть в фильм Red Sea Diving Resort.

Сценаристом и режиссёром проекта значится Гидеон Рафф — исполнительный продюсер сериала «Тиран».

В центре повествования — операция спасения эфиопских евреев в 1981 году. Седьмой премьер-министр Израиля Менахем Бегин в 1979 году попросил товарищей из «Моссада» попытаться спасти тысячи эфиопских евреев из Судана.

База, где находились основные силы и откуда проводились все миссии по спасению, располагалась на заброшенном курорте в Судане. Отсюда и название.

Эванс сыграет роль Ари Кидрона — обаятельного израильского агента (в ранге капитана?), который набирает команду спецов для исполнения задания. Роль Беннетт не раскрывается, да никто и не просит.

Съёмки стартуют этим летом.