Потоковый сервис Hulu продлил вышедший в декабре сериал «Ясновидец» на второй сезон, попутно передав бразды правления из рук Дэвида Хаджинса новому шоураннеру проекта Джону Шибану («Ад на колёсах», «Секретные материалы»).

Криминальная драма повествует о талантливом мошеннике Чарли Хаверфорде, который работает на цыганских мафиози из Лос-Анджелеса, владеющих сетью «магических» лавок с псевдо-гадалками и ясновидцами. Однако после черепно-мозговой травмы Чарли, жившего всю жизнь во лжи, вдруг начинают посещать видения, истинность которых находится под вопросом, однако само их появление заставляет главного героя засомневаться во всём, во что он верил прежде.

Во втором сезоне «Ясновидца» к своим ролям вернутся Джеффри Донован (Чарли), КаДи Стрикленд (Линда), Энгус Сэмпсон (Фонзо) и Изабелла Росселлини (Рита).

Джон Шибан выступит исполнительным продюсером сериала наряду с автором идеи Лесли Боэмом («За пределами») и коллегами про проекту «Во все тяжкие» Марком Джонсоном и Мелиссой Бернштейн. Производством 10-серийного второго сезона «Ясновидца» займётся Sony Pictures TV.