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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Чёрный десантник и белый десантник против нацистов

Студии Paramount Pictures и Bad Robot нашли актёров для главных ролей в сверхъестественный триллер «Оверлорд» (Overlord).

Увы, сюжету требуются протагонисты мужского пола, но их сделали максимально диверсифицированными по расовому признаку. Короче, одного героя сыграет Йован Адепо (сериал «Оставленные»), а другого — Уайат Расселл (сериал «Чёрное зеркало»).

Главные герои повествования — парочка десантников, которых сбивают над Нормандией. В самый разгар «Дня Д» эти солдаты должны исполнить задание, чтобы обеспечить успех вторжения. Но по мере приближения к свой цели (оккупированной нацистами деревне), простая военная операция превращается в борьбу со сверхъестественными силами — результатом военных экспериментов.

Режиссирует кино Джулиус Эйвери («Молодая кровь») по сценарию Билли Рэя и Джей Джей Абрамса.

Съёмки начнутся в мае.

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Оверлорд
 2 февраляПродюсерский проект Дж. Дж. Абрамса нашёл режиссёра
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