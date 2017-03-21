Пилотный эпизод экранизации сборника коротких рассказов от автора «Настоящей крови» Шарлин Харрис активно формирует свой актёрский состав — постоянную роль в потенциальном сериале под названием Redliners от телеканала NBC получил Томми Флэнаган («Сыны анархии»).

Главные герои остросюжетной шпионской комедии в духе «Мистера и миссис Смит» — Энн (Ханна Уэйр) и Холт (Джерод Хэйнс), пара бывших оперативников, осевших в пасторальном пригороде. Однако они вынуждены вспомнить свои профессиональные навыки после провалившегося покушения на их жизни, так и не успев насладиться прелестями жизни среднестатистических обывателей. Вернувшись в большую игру, бывшие шпионы вовсю используют свои спецтехники и крутой инструментарий в обычной жизни. Флэнаган сыграет обаятельного гангстера Ангуса Кокрэйна — бывшего супруга Энн.

Над сценарием работает исполнительный продюсер «Изумрудного города» Шон Кэссиди на пару с автором комиксов Келли Сью Деконник. Исполнительным продюсером наравне с Кэссиди и Деконник выступает Дэвид Джаноллари. Производственный процесс возглавляют Universal TV и David Janollari Entertainment.