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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Томми Флэнаган получил роль в шпионской комедии от NBC

Пилотный эпизод экранизации сборника коротких рассказов от автора «Настоящей крови» Шарлин Харрис активно формирует свой актёрский состав — постоянную роль в потенциальном сериале под названием Redliners от телеканала NBC получил Томми Флэнаган («Сыны анархии»).

Главные герои остросюжетной шпионской комедии в духе «Мистера и миссис Смит» — Энн (Ханна Уэйр) и Холт (Джерод Хэйнс), пара бывших оперативников, осевших в пасторальном пригороде. Однако они вынуждены вспомнить свои профессиональные навыки после провалившегося покушения на их жизни, так и не успев насладиться прелестями жизни среднестатистических обывателей. Вернувшись в большую игру, бывшие шпионы вовсю используют свои спецтехники и крутой инструментарий в обычной жизни. Флэнаган сыграет обаятельного гангстера Ангуса Кокрэйна — бывшего супруга Энн.

Над сценарием работает исполнительный продюсер «Изумрудного города» Шон Кэссиди на пару с автором комиксов Келли Сью Деконник. Исполнительным продюсером наравне с Кэссиди и Деконник выступает Дэвид Джаноллари. Производственный процесс возглавляют Universal TV и David Janollari Entertainment.

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 8 февраляNBC экранизирует сборник рассказов Шарлин Харрис 20 марта«Миднайт, Техас» — дата выхода и трейлер 23 январяNBC экранизирует комикс «Клинок ведьм»
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