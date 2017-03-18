Телеовощи. Выпуск 158: Юный Шелдон

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Собрано $539 из $550
Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:01:51 —
|Новости
|00:26:07 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:34:21 —
|«Самурай Джек» — 5х01 (премьера сезона)
|00:37:29 —
|«Суд проб и ошибок» — 1х01—02 (премьера)
|00:42:43 —
|«Творя историю» — 1х02
|00:44:19 —
|«В четырёх стенах» — 1x15
|00:45:32 —
|«Родина» — 6х08
|00:49:52 —
|«Чёрные паруса» — 4х07
|00:57:16 —
|«Миллиарды» — 2х04
|01:03:16 —
|«В розыске» — 1х06
|01:10:01 —
|«Мошенники» — 1х06
|01:16:50 —
|«Флэш» — 3x16
|01:20:29 —
|«Стрела» — 5x15—16
|01:26:33 —
|«Последний кандидат» — 1х12
|01:31:10 —
|«Волшебники» — 2x08
|01:35:17 —
|«Пространство» — 2х08
|01:43:32 —
|«Просто нет слов» — 1x18
|01:48:42 —
|«Легион» — 1х06
|01:54:13 —
|«Волчонок» — 6x10 (впечатления Юрия)
|01:56:21 —
|«Рэй Донован» — 1x10 (впечатления Михаила)
|02:01:20 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x10 (впечатления Льва)
|02:16:49 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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