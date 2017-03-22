War Thunder против читеров

Если кто-то из наших читателей страдал от переизбытка читеров в игре War Thunder, то у нас для вас благие вести: Gaijin Entertainment поведала об обновлении системы борьбы с использованием сторонних модификаций.

Игрок, использующий запрещенные модификации, отличается поведением от игрока, играющего по правилам. Честный игрок, получает только данные из клиента игры, в то время как нарушитель использует информацию с сервера, которая содержит больше данных. И хотя эти данные не дают ему решающего преимущества, так как все расчеты видимости, физики и повреждений происходят на сервере, но они, пусть и незначительно, все же меняют его поведение. Этих небольших изменений достаточно для того, чтобы распознать нечестного игрока.

При создании алгоритма в него изначально было заложено множество паттернов поведения нарушителя, и эта база постоянно пополняется, в значительной мере благодаря повторам подозрительных сражений, которые присылают игроки. Кроме того, в момент обнаружения подозрительного пользователя (даже если жалоб на него не поступало) алгоритм извещает об этом разработчиков, которые дополнительно проверяют игрока, чтобы избежать ошибочного распознавания. Алгоритм основан на способах машинного обучения и таким образом постоянно совершенствуется.

Цитата из пресс-релиза