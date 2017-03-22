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«Спасатели Малибу» — второй трейлер

Весело. Пляжно. Молодёжно. Новый трейлер «Спасателей Малибу» отлично продаёт кино.

Киноадаптация культового (наверное) сериала рассказывает, как матёрый спасатель Митч Бьюкенен (Дуэйн Джонсон) пытается справиться с новым рекрутом (Зак Эфрон). Вместе они раскрывают преступный замысел, угрожающий будущему Малибу, а может, и всего мира.

Также в фильме снимаются Александра Даддарио, Келли Рорбах, Приянка Чопра, Джон Басс, Ганнибал Бёресс и Ильфенеш Хадера.

Кино режиссёра Сета Гордона выходит 1 июня. Все остальные трейлеры «Спасателей Малибу» можно посмотреть на странице фильма.

 
 
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