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«Тетрадь смерти» — тизер-трейлер

Netflix поделился первым тизер-трейлером «Тетради смерти» — фильма-экранизации одноимённой манги.

Главный герой мистического триллера — школьник Лайт Тёрнер (в японском первоисточнике — Лайт Ягами), который случайно подбирает тетрадь смерти — могучий артефакт, оброненный богом смерти Рюком. Любой человек, чьё полное имя будет вписано в тетрадь, неизбежно умрёт. Завладев столь мощным инструментом правосудия, Лайт нарекает себя богом нового мира, где нет места преступности, и принимается с упоением искоренять криминал. Полиция не в силах вычислить неуловимого убийцу и обращается за помощью к загадочному детективу L. Рюк же выбирает для себя роль наблюдателя.

Играют в «Тетраде смерти» Нэт Вульфф (Лайт Тёрнер), Маргарет Куэлли (Миа Саттон), Пол Накаучи (Ватари), Ши Уигхэм (Джеймс Тёрнер) и Кит Стэнфилд (L), а инфернальный Рюк заговорит голосом Уиллем Дефо. Режиссёром фильма выступает Адам Вингард («Гость»), а сценарий сочинил Джереми Слэйтер («Фантастическая четвёрка»).

Премьера состоится 25 августа 2017-го, а пока — смотрим тизер-трейлер фильма «Тетрадь смерти»:

 
 
47 Обсудить
Темы
 
Видео Тетрадь смерти
 
BluntmanAndChronicFan
Лучший комментарий
+35

Просто скопирую с реддита:

Which is a terrible look for Light.
Light was this charismatic goldenboy that everyone loved. He killed from his own inflated sense of justice, and "removing evil in the world".
This Light looks like an emo outcast. The type who would write the school bullies in the book because they pick on him.
 17 сентября 2016 годаРежиссёр Адам Вингард: «Тетрадь смерти» — это как три «Бомжа с дробовиком» 3 августа 2016 годаРюк из «Тетради смерти» заговорит голосом Уиллема Дефо 7 июля 2016 годаАктёры «Тетради смерти»: Кит Стэнфилд сыграет таинственного детектива L 13 ноября 2015 годаМаргарет Куолли запишут в «Тетрадь смерти» 24 февраля 2016 годаПродюсер Рой Ли и его многочисленные саженцы 7 апреля 2016 годаВсе конкуренты Netflix попадут в Тетрадь смерти
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