Netflix поделился первым тизер-трейлером «Тетради смерти» — фильма-экранизации одноимённой манги.

Главный герой мистического триллера — школьник Лайт Тёрнер (в японском первоисточнике — Лайт Ягами), который случайно подбирает тетрадь смерти — могучий артефакт, оброненный богом смерти Рюком. Любой человек, чьё полное имя будет вписано в тетрадь, неизбежно умрёт. Завладев столь мощным инструментом правосудия, Лайт нарекает себя богом нового мира, где нет места преступности, и принимается с упоением искоренять криминал. Полиция не в силах вычислить неуловимого убийцу и обращается за помощью к загадочному детективу L. Рюк же выбирает для себя роль наблюдателя.

Играют в «Тетраде смерти» Нэт Вульфф (Лайт Тёрнер), Маргарет Куэлли (Миа Саттон), Пол Накаучи (Ватари), Ши Уигхэм (Джеймс Тёрнер) и Кит Стэнфилд (L), а инфернальный Рюк заговорит голосом Уиллем Дефо. Режиссёром фильма выступает Адам Вингард («Гость»), а сценарий сочинил Джереми Слэйтер («Фантастическая четвёрка»).

Премьера состоится 25 августа 2017-го, а пока — смотрим тизер-трейлер фильма «Тетрадь смерти»: