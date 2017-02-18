Amazon готовит антивозрастную комедию от Бена Стиллера

Потоковый сервис Amazon запустил в разработку получасовую комедию от Бена Стиллера под названием Late Bloomers.

Проект расскажет о супружеской паре слегка за сорок, случайно выбранной для испытания экспериментальных лекарственных препаратов, останавливающих старение. Это история о том, каким неожиданным образом продление жизни может повлиять на брак, детей, дружбу, карьерные амбиции и поиски смысла жизни.

Создателем и сценаристом выступит Донал Ларднер Уорд («Как добиться успеха в Америке»). В исполнительных продюсерах помимо Стиллера числятся Ники Вайнсток, Деб Спера, Мария Грассо и Виктор Левин («Безумцы»). Производством займётся ITV Studios.