Анонс и тизер аниме «Любовь и ложь»

Состоялся анонс телевизионной экранизации манги о любовном треугольнике Цумуги Мусаво «Любовь и ложь» (Koi to Uso).

В недалёком будущем, японское правительство издаёт закон, согласно которому по достижении шестнадцатилетнего возраста человека обязывают вступить в брак, в противном случае его ждут серьёзные юридические последствия. Причём теперь людям нужно самостоятельно искать себе будущего партнёра — государственные органы подбирают «подходящих» супругов. Юкари Недзиме уже исполнилось пятнадцать, его оценки ниже среднего, он живёт в маленькой деревушке и уже очень давно влюблён в девушку по имени Мисаки Такасаки. Но в один прекрасный день Юкари получает уведомление государственного образца о предстоящем вступлении в брак с совершенно другой девушкой...

Производством занимается студия Liden Films.