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АНИМЕ
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Анонс и тизер аниме «Любовь и ложь»

Состоялся анонс телевизионной экранизации манги о любовном треугольнике Цумуги Мусаво «Любовь и ложь» (Koi to Uso).

В недалёком будущем, японское правительство издаёт закон, согласно которому по достижении шестнадцатилетнего возраста человека обязывают вступить в брак, в противном случае его ждут серьёзные юридические последствия. Причём теперь людям нужно самостоятельно искать себе будущего партнёра — государственные органы подбирают «подходящих» супругов. Юкари Недзиме уже исполнилось пятнадцать, его оценки ниже среднего, он живёт в маленькой деревушке и уже очень давно влюблён в девушку по имени Мисаки Такасаки. Но в один прекрасный день Юкари получает уведомление государственного образца о предстоящем вступлении в брак с совершенно другой девушкой...

Производством занимается студия Liden Films.

 
 
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Видео Любовь и ложь (Koi to Uso)
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