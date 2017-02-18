«Прелестный тиран любви» — авторы и сэйю

Телевизионный сериал «Прелестный тиран любви» (Renai Bōkun), выходящий в весеннем сезоне, обзавёлся авторским составом и исполнителями главных ролей.
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Авторы
|Режиссёр
|Ацущи Нигорикава
|Сценарий
|Нацуко Такахащи
|«Марафонцы», «Моя история любви»
|Дизайн персонажей
|Марико Ито
|«Удар ВиВид!», «Лог горизонта»
|Музыка
|monaca
|«Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось», «Гаро: Печать пламени»
|Студия
|EMT Squared
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Сэйю
|Гури
|Ёщино Аояма
|Ёщино Нанасе в «Просыпайтесь, девчонки!»
|Сэйдзи Айно
|Кенщо Оно
|Слэйн Троярд в «Альдноа. Зеро», Тецуя Куроко в «Баскетболе Куроко»
|Акане Хияма
|Манами Нумакура
|Хибики Ганаха в «Идолмастере», Такао в «Арпеджио воронёной стали»
|Юзу Кичёгасаки
|Юки Нагано
|Шикими Ширамине
|Юми Хара
|Такане Щиджо в «Идолмастере», Мариэль в «Логе Горизонта»
У девушки-купидона Гури есть могучий магический артефакт под названием Тетрадь поцелуев. Если туда вписать подряд имена двух людей, то стоит им поцеловаться, как они немедленно влюбятся друг в друга. Однажды героиня по ошибке записывает в Тетрадь имя ОЯШа Айно Сейдзи, и теперь если он кого-нибудь быстро не поцелует, то Гури умрёт (неприятный побочный эффект). Купидончик уговаривает героя поцеловаться со школьной красоткой Хиямой Акане, в которую он и без того влюблён, и, как выясняется, отнюдь не безответно. Но есть нюанс: Акане — яндере (то есть немножко одержимая психопатка со склонностью к насилию). А после того как всё получается, Гури решает, что Сейдзи ей и самой нравится... В общем, парень вляпывается по уши, хотя сам он всего-то и хотел, что нормальных здоровых отношений с хорошей девушкой.