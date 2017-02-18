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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Прелестный тиран любви» — авторы и сэйю

Телевизионный сериал «Прелестный тиран любви» (Renai Bōkun), выходящий в весеннем сезоне, обзавёлся авторским составом и исполнителями главных ролей.

Авторы
Режиссёр Ацущи Нигорикава
Сценарий Нацуко Такахащи «Марафонцы», «Моя история любви»
Дизайн персонажей Марико Ито «Удар ВиВид!», «Лог горизонта»
Музыка monaca «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось», «Гаро: Печать пламени»
Студия EMT Squared

Сэйю
Гури Ёщино Аояма Ёщино Нанасе в «Просыпайтесь, девчонки!»
Сэйдзи Айно Кенщо Оно Слэйн Троярд в «Альдноа. Зеро», Тецуя Куроко в «Баскетболе Куроко»
Акане Хияма Манами Нумакура Хибики Ганаха в «Идолмастере», Такао в «Арпеджио воронёной стали»
Юзу Кичёгасаки Юки Нагано
Шикими Ширамине Юми Хара Такане Щиджо в «Идолмастере», Мариэль в «Логе Горизонта»

У девушки-купидона Гури есть могучий магический артефакт под названием Тетрадь поцелуев. Если туда вписать подряд имена двух людей, то стоит им поцеловаться, как они немедленно влюбятся друг в друга. Однажды героиня по ошибке записывает в Тетрадь имя ОЯШа Айно Сейдзи, и теперь если он кого-нибудь быстро не поцелует, то Гури умрёт (неприятный побочный эффект). Купидончик уговаривает героя поцеловаться со школьной красоткой Хиямой Акане, в которую он и без того влюблён, и, как выясняется, отнюдь не безответно. Но есть нюанс: Акане — яндере (то есть немножко одержимая психопатка со склонностью к насилию). А после того как всё получается, Гури решает, что Сейдзи ей и самой нравится... В общем, парень вляпывается по уши, хотя сам он всего-то и хотел, что нормальных здоровых отношений с хорошей девушкой.

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Темы
 
Прелестный тиран любви (Renai Bōkun)
 19 февраля 2016 года«Прелестный тиран любви»: Яндере против купидона
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
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