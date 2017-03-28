Десятисерийный криминальный триллер «Слишком стар, чтобы умирать молодым» от мастера на все руки Николаса Виндинга Рефна («Драйв», «Неоновый демон») и потокового сервиса Amazon приютил под своим крылом первую кинознаменитость — одну из главных ролей в сериале сыграет Майлз Теллер (фильмы «Одержимость», «Пазманский дьявол»).

События остросюжетной драмы в духе полнометражной трилогии Рефна «Дилер» развернутся в солнечном Лос-Анджелесе. В центре повествования преступный мир мегаполиса, его обитатели и их экзистенциальное путешествие — превращение из наёмных убийц в самураев Города Ангелов. Мартин (Майлз Теллер) — офицер полиции, тяжело переживающий произошедшее у него на глазах убийство напарника. Движимый жаждой мести за товарища, Мартин объявляет войну наёмникам якудзы, русской мафии и мексиканских картелей.

Рефн пишет сценарий в сотрудничестве с автором криминальных и супергеройских комиксов Эдом Брубэйкером («Мир Дикого Запада») и вдобавок срежиссирует все десять эпизодов. Оба числятся исполнительными продюсерами проекта. Производственный процесс на контроле у Amazon Studios. Съёмки начнутся этой осенью в Лос-Анджелесе.