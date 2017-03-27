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ИГРЫ
 
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Официальный анонс Destiny 2

Несколько дней назад мы уже писали о том, что в сеть утекли предполагаемые постеры Destiny 2 с не менее предполагаемой датой релиза игры. Ну, слухи практически подтвердились: Bungie начала никому не нужную, но всё равно неизбежную череду программу по наращиванию хайпа перед полноценным анонсом.

Для начала они опубликовали в твиттере представленную ниже картинку с названием Destiny 2. Никакой информации, никаких деталей, нет даже привычного «Ждите полноценного анонса в такой-то день!». Просто подтверждение, что Destiny 2 существует. А мы-то сомневались.

Обложки игры Destiny 2
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Destiny 2 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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