Официальный анонс Destiny 2

Несколько дней назад мы уже писали о том, что в сеть утекли предполагаемые постеры Destiny 2 с не менее предполагаемой датой релиза игры. Ну, слухи практически подтвердились: Bungie начала никому не нужную, но всё равно неизбежную череду программу по наращиванию хайпа перед полноценным анонсом.

Для начала они опубликовали в твиттере представленную ниже картинку с названием Destiny 2. Никакой информации, никаких деталей, нет даже привычного «Ждите полноценного анонса в такой-то день!». Просто подтверждение, что Destiny 2 существует. А мы-то сомневались.