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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс и первый тизер аниме «Мобильный Доспех Гандам: Сумеречная Ось»

Студия Sunrise объявила о скором выходе экранизации ранобе «Мобильный Доспех Гандам: Сумеречная Ось» (Mobile Suit Gundam Twilight Axis) в формате веб-сериала.

Год UC 0096. Всего несколько месяцев прошло после инцидента вокруг Коробки Лапласа. Силы Земной Федерации отправили небольшую группу следователей к остаткам Оси, дрейфующей вне Земной Сферы. Помимо военных, в группу были включены двое гражданских: Арлетт Алмаж и Дентон Хилег. Оба в прошлом работали на Герцогство Зеон и Нео Зеон как инженер и тест пилот соответственно. Проникнув на Ось, внутри базы, где не должно быть ни души, группа подвергается неожиданному нападению. В итоге Арлетт и Далтон сталкиваются с инцидентом, о масштабе которого они даже и помыслить не могли.

Авторы
Режиссёр Се Дзюн Ким аниматор «Ванпанчмен»
Сценарий Ark Performance
Дизайнер механизмов Щинго Абе аниматор «Ванпанчмен»
Арт-дизайнер Хидеки Накамура «Ярость Бахамута: Происхождение»
Композитор Такащи Оомама «Город-замок Одуванчик»
Студия Sunrise

Первый эпизод сериала выйдет уже в июне.

 
 
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Видео Мобильный Доспех Гандам: Сумеречная Ось (Mobile Suit Gundam Twilight AXIS)
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