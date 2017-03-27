Анонс и первый тизер аниме «Мобильный Доспех Гандам: Сумеречная Ось»

Студия Sunrise объявила о скором выходе экранизации ранобе «Мобильный Доспех Гандам: Сумеречная Ось» (Mobile Suit Gundam Twilight Axis) в формате веб-сериала.
Год UC 0096. Всего несколько месяцев прошло после инцидента вокруг Коробки Лапласа. Силы Земной Федерации отправили небольшую группу следователей к остаткам Оси, дрейфующей вне Земной Сферы. Помимо военных, в группу были включены двое гражданских: Арлетт Алмаж и Дентон Хилег. Оба в прошлом работали на Герцогство Зеон и Нео Зеон как инженер и тест пилот соответственно. Проникнув на Ось, внутри базы, где не должно быть ни души, группа подвергается неожиданному нападению. В итоге Арлетт и Далтон сталкиваются с инцидентом, о масштабе которого они даже и помыслить не могли.
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Авторы
|Режиссёр
|Се Дзюн Ким
|аниматор «Ванпанчмен»
|Сценарий
|Ark Performance
|Дизайнер механизмов
|Щинго Абе
|аниматор «Ванпанчмен»
|Арт-дизайнер
|Хидеки Накамура
|«Ярость Бахамута: Происхождение»
|Композитор
|Такащи Оомама
|«Город-замок Одуванчик»
|Студия
|Sunrise
Первый эпизод сериала выйдет уже в июне.