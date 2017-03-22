Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 217: Зелёный камшот

Аудиоверсия:
-
- 1
- 9301
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $1506 из $2000
Ближайшая цель: Полностью отказываемся от рекламы в подкасте. Все целиПоддержать
Содержание
|00:00:16 —
|Да здравствуют видеоподкасты!
|00:02:45 —
|Сценарий хоррора с Дмитрием Юрьевичем
|00:08:24 —
|Кандидаты на новую Лисбет Саландер
|00:17:38 —
|Ридли Скотт и много фильмов про Чужого
|00:25:10 —
|Бенедикт Камбербэтч манипулирует временем
|00:32:08 —
|Возвращение «Матрицы»
|00:41:15 —
|Новости DC: перенос «Бэтмена», Бен Аффлек забухал, проекты на 2018 год
|00:53:55 —
|«Трансформеры: Последний рыцарь» — второй трейлер
|00:57:30 —
|Рекордные сборы «Красавицы и Чудовища»
|01:01:42 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:08:25 —
|Кинозазыр от Евгения: «Конг: Остров черепа», «Не дыши», «Атланта», «Ганди», «Человек в высоком замке», «Моана», «Крид: Наследие Рокки»
|01:18:34 —
|«Железный кулак» (обсуждение)
|01:27:55 —
|«Сплит» (обсуждение со спойлерами)
|01:40:53 —
|«Тупые шутки» от Юры
|01:42:55 —
|Благодарим наших спонсоров
Скачивание